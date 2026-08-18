Unavují mě už lživé názory jiných. Bratr princezny Diany chystá o ní vlastní knihu

„S blížícím se 30. výročím Dianiny tragické smrti jsem byl opět zaplaven žádostmi o rozhovory o mé sestře,“ uvedl Spencer podle agentury Reuters.
„To mě přesvědčilo, abych jednou provždy zapsal své vlastní myšlenky a vzpomínky, namísto toho, abych se musel znovu potýkat s nepříjemným pocitem při čtení názorů jiných, z nichž mnohé vycházejí z nepravd, které se postupem času staly obecně přijímanými,“ uvedl dále.
Kniha s názvem „Swan Song: Diana, My Sister“ (Labutí píseň: Diana, moje sestra) má v Británii vyjít letos v září a následně i v dalších zemích. Příběh princezny Diany odvypráví z pohledu jejího bratra, jenž podle serveru The Guardian popíše její život a týden kolem její smrti.
Podle vydavatele knihy to bude poprvé, co „hrabě Spencer o své sestře promluví otevřeně a podrobně“.
„Cílem knihy je říct pravdu o Dianě z perspektivy jejího bratra, stejně jako jsem se o to pokusil v projevu na jejím pohřbu. Podobně jako ve smutečním projevu chci mluvit jménem Diany a učinit tak otevřeně pozitivním způsobem,“ uvedl Spencer. Ten na Dianině pohřbu pronesl projev, v němž zkritizoval královskou rodinu, poznamenal Reuters.
Diana Spencerová se narodila v roce 1961 do britské aristokratické rodiny a v roce 1981 se provdala za tehdejšího následníka britského trůnu prince Charlese. Páru se narodili dva synové William a Harry, ale manželství nefungovalo a v roce 1996 se dvojice rozvedla.
Diana se soustředila na charitativní práci, přičemž patřila mezi nejznámější populární světové osobnosti. Zahynula při autonehodě, když se řidič jejího vozu snažil ujet skupině paparazziů.
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Britská královská rodina