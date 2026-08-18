Unavují mě už lživé názory jiných. Bratr princezny Diany chystá o ní vlastní knihu

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  18:11
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Princezna Diana na recepci prezidenta NSR Richarda von Weizsackera (Bonn, 2....

Princezna Diana na recepci prezidenta NSR Richarda von Weizsackera (Bonn, 2. listopadu 1987) | foto: AP

Návrhářské duo manželů Emanuelových známe především díky Dianiným svatebním...
Monochromatický outfit je těžké nakombinovat, aniž by působil přeplácaně....
Ve společnosti byla nepřehlédnutelná. A to nejen pro svou výšku (měřila...
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72 fotografií
Bratr zesnulé britské princezny Diany Charles Spencer chystá knihu o životě své sestry, kterou hodlá vydat necelý rok před 30. výročím její smrti. První manželka současného panovníka Spojeného království Karla III. zahynula ve věku 36 let spolu se svým přítelem Dodim Al-Fayedem při dopravní nehodě ve francouzské metropoli Paříži na konci srpna 1997.
Princezna Diana na recepci prezidenta NSR Richarda von Weizsackera (Bonn, 2. listopadu 1987)
Návrhářské duo manželů Emanuelových známe především díky Dianiným svatebním šatům. Málo se ví, že pro ni vytvořili mnoho jiných modelů. Hedvábná róba s krystaly je jednou z nich. Diana večerní šaty často doplňovala tiárami, především rodinnou tiárou Spencerů.
Monochromatický outfit je těžké nakombinovat, aniž by působil přeplácaně. Princezna Diana toto umění ovládala na výbornou. Jednolitý model ve vínové předvedla v roce 1992 na návštěvě Liverpoolu.
Ve společnosti byla nepřehlédnutelná. A to nejen pro svou výšku (měřila úctyhodných 178 centimetrů) a krásu, ale také díky výrazným barvám. Oblečení a doplňky často ladila tón v tónu.
72 fotografií

„S blížícím se 30. výročím Dianiny tragické smrti jsem byl opět zaplaven žádostmi o rozhovory o mé sestře,“ uvedl Spencer podle agentury Reuters.

„To mě přesvědčilo, abych jednou provždy zapsal své vlastní myšlenky a vzpomínky, namísto toho, abych se musel znovu potýkat s nepříjemným pocitem při čtení názorů jiných, z nichž mnohé vycházejí z nepravd, které se postupem času staly obecně přijímanými,“ uvedl dále.

Charles Spencer, princezna Diana a jejich matka Frances Shand Kyddová na archivním snímku

Kniha s názvem „Swan Song: Diana, My Sister“ (Labutí píseň: Diana, moje sestra) má v Británii vyjít letos v září a následně i v dalších zemích. Příběh princezny Diany odvypráví z pohledu jejího bratra, jenž podle serveru The Guardian popíše její život a týden kolem její smrti.

Podle vydavatele knihy to bude poprvé, co „hrabě Spencer o své sestře promluví otevřeně a podrobně“.

„Cílem knihy je říct pravdu o Dianě z perspektivy jejího bratra, stejně jako jsem se o to pokusil v projevu na jejím pohřbu. Podobně jako ve smutečním projevu chci mluvit jménem Diany a učinit tak otevřeně pozitivním způsobem,“ uvedl Spencer. Ten na Dianině pohřbu pronesl projev, v němž zkritizoval královskou rodinu, poznamenal Reuters.

Diana Spencerová se narodila v roce 1961 do britské aristokratické rodiny a v roce 1981 se provdala za tehdejšího následníka britského trůnu prince Charlese. Páru se narodili dva synové William a Harry, ale manželství nefungovalo a v roce 1996 se dvojice rozvedla.

Diana se soustředila na charitativní práci, přičemž patřila mezi nejznámější populární světové osobnosti. Zahynula při autonehodě, když se řidič jejího vozu snažil ujet skupině paparazziů.

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