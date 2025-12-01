Žádám o ohleduplnost, zotavuji se po operaci, vzkázala z nemocnice Bardotová

Autor: ,
  9:34aktualizováno  9:34
Francouzská filmová hvězda Brigitte Bardotová (91) uklidňuje veřejnost, která má obavy o její zdravotní stav poté, co se objevily zprávy o její opětovné hospitalizaci. V prohlášení, jež zaslala její nadace, uvedla, že se momentálně zotavuje po zákroku a žádá o klid a respektování soukromí.
Brigitte Bardotová

Brigitte Bardotová | foto: ČTK

Brigitte Bardotová
Brigitte Bardotová ve filmu A coeur joie (1967)
Brigitte Bardotová v rozhovoru pro BFMTV v Saint Tropez (12. května 2025)
Herečka Brigitte Bardotová
33 fotografií

Brigitte Bardotová si přeje připomenout, že se v současné době zotavuje a velmi by ocenila ohleduplnost k jejímu soukromí. Naléhavě žádá všechny, aby zachovali klid,“ stojí v prohlášení Nadace Brigitte Bardotové. „Chce uklidnit všechny, kteří o ni mají upřímné obavy,“ doplnila nadace, jež se dlouhodobě věnuje ochraně zvířat.

Deník Var-Matin v minulém týdnu informoval, že jednadevadesátiletá herečka byla měsíc po operaci znovu hospitalizována v nemocnici v Toulonu.

Bardotová, přezdívaná „BB“, se už v sedmdesátých letech rozhodla ukončit svou hereckou dráhu, aby se mohla naplno věnovat obraně práv zvířat. Svůj čas dělí mezi své slavné sídlo La Madrague v letovisku Saint-Tropez na jihovýchodě Francie a druhý domov La Garrigue na venkově, kde žijí zvířata a kde se nachází také soukromá kaple.

V loňském květnu v rozhovoru pro stanici BFM TV uvedla, že žije jako farmářka, obklopená ovcemi, prasaty, psy, kočkami, oslem a poníkem. Dodala, že nevlastní mobilní telefon ani počítač.

Vstoupit do diskuse

Vánoce 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.