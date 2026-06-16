Zpěvačka Bonnie Tyler se po týdnech probrala z kómatu. Její stav je vážný

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  14:55
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Britská zpěvačka Bonnie Tyler (75) je po více než pěti týdnech opět při vědomí poté, co byla po operaci v Portugalsku uvedena do umělého spánku. Stále je však vážně nemocná a zůstává na jednotce intenzivní péče, uvedl její tým.
Bonnie Tyler na festivalu Benátská! s Impulsem 2018

Bonnie Tyler na festivalu Benátská! s Impulsem 2018 | foto: Jan Pešek, MF DNES

Bonnie Tyler (1979)
Bonnie Tyler v době své největší slávy
Bonnie Tyler v době své největší slávy
Takhle si zpěvačku pamatujeme.
13 fotografií

Zpěvačka proto zrušila všechna vystoupení plánovaná na letošní léto, informovala agentura DPA.

Bonnie Tyler byla na konci dubna v portugalském městě Faro hospitalizována a podstoupila akutní operaci střev. Po zákroku se její stav zhoršil a lékaři ji uvedli do umělého spánku, aby podpořili její zotavení. Nyní už je podle svého týmu při vědomí a lékaři jsou optimističtí, zotavení ale bude vyžadovat čas.

Bonnie Tyler (1979)

„Bonnie už není v kómatu, ale stále je vážně nemocná a léčí se na jednotce intenzivní péče v nemocnici v Portugalsku,“ uvedl její tým. Dodal, že všechny letní koncerty do konce srpna jsou zrušeny nebo podle možností přesunuty na příští rok. O podzimních termínech zatím rozhodnuto nebylo.

Tyler patří k výrazným postavám britské popové scény. Proslavila se hity jako Total Eclipse of the Heart nebo It’s a Heartache.

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