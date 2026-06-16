Zpěvačka proto zrušila všechna vystoupení plánovaná na letošní léto, informovala agentura DPA.
Bonnie Tyler byla na konci dubna v portugalském městě Faro hospitalizována a podstoupila akutní operaci střev. Po zákroku se její stav zhoršil a lékaři ji uvedli do umělého spánku, aby podpořili její zotavení. Nyní už je podle svého týmu při vědomí a lékaři jsou optimističtí, zotavení ale bude vyžadovat čas.
„Bonnie už není v kómatu, ale stále je vážně nemocná a léčí se na jednotce intenzivní péče v nemocnici v Portugalsku,“ uvedl její tým. Dodal, že všechny letní koncerty do konce srpna jsou zrušeny nebo podle možností přesunuty na příští rok. O podzimních termínech zatím rozhodnuto nebylo.
Tyler patří k výrazným postavám britské popové scény. Proslavila se hity jako Total Eclipse of the Heart nebo It’s a Heartache.