Cabmaniac: Bosna je dostupná, bezpečná a hodně svobodná

Začínali se spaním v kufru oktávky, následovaly Volkswagen Multivan, dodávka Mercedes-Benz Sprinter s vestavbou a úplně nový obytňák značky Citroën. Na první dovolené s tímhle autem zaparkovali na krásné albánské pláži. Pak přijeli mladí Švýcaři s pick-upem osazeným obytnou nástavbou – a od té doby mají Maturovi jasno. Koncept snímatelné „boudy“ na robustním autě, které zvládne i těžký terén, je nadchnul tak, že obytné nástavby začali – pod značkou Cabmaniac – sami stavět. A jejich cestovatelské výpravy jsou tak zároveň testovacími jízdami.
Když se člověk podívá na fotografie z letošní cesty po Balkáně, nemůže se ubránit dojmu, že jste fanoušky urbexu: opuštěná podzemní letecká základna Željava, bobová dráha v Sarajevu, olympijský hotel na hoře Igman. Jak tato poněkud ponurá místa působí na děti?
Josef Matura: Brečí, mají strach (smích). Myslím, že si to budou pamatovat do konce života.
Petra Maturová: Při příjezdu na Željavu nejdřív narazíte na letadlo polepené cestovatelskými samolepkami a stánek se suvenýry. Takže si říkáte: No to je teda dost komerční urbex... Pak si projedete ranvej, kterou obklopují varování před minami. To je neskutečný zážitek. A to jste ještě nebyli v podzemí s čelovkami!
Josef Matura: Žejlava v sobě měla zabudovaný sebedestrukční systém, který byl při opouštění základny použit, a navíc byl posílen dalšími výbušninami. Výsledkem je, že technologické zázemí základny je poničené. Jsou tam centimetr silné ocelové stěny, které jsou doslova rozsápané. Vše je rezavé, liduprázdné, všude v podzemí je slyšet, jak odkudsi kape voda, táhne tam průvan – a takhle to zůstane navždy. Je to silný zážitek i pro dospělého.
Cabmaniac
Do Bosny a Hercegoviny se jezdí hlavně kvůli horským cestám. Vy jste tuhle zemi navštívili o prázdninách. Nebylo tam už plno?
Josef Matura: Asi bychom měli říct, že je Bosna narvaná a ať tam nikdo nejezdí. (smích) Z cest v hlavní sezoně máme vždycky strach, ale musím říct, že to bylo v pohodě.
Petra Maturová: Samozřejmě záleží, kam se vydáte. Naším prvním cílem byla Velika Klekovača (1962 m. n. m.) a cestou tam jsme za celý den potkali jedno auto a dva motorkáře. Dříve stával přímo na vrcholu vojenský radar.
Zvládne takový výjezd i začátečník, nebo je to drsný off-road?
Josef Matura: Drsnější je výjezd na Pločno (2228 m. n. m.). Každý by měl zvážit, jestli takové riziko podstoupí. Cesty tam vedou nad skalnatými srázy. My cestujeme většinou sami, protože s námi nikdo nechce jezdit.
Proč?
Petra Maturová: Fotíme, natáčíme pomocí dronu, takže zdržujeme. (smích)
Začátečníkům tedy Pločno nedoporučujete?
Josef Matura: Myslím, že je to nezodpovědné. My jsme začínali v jednodušším terénu.
Petra Maturová: Když narazíme na úsek, o kterém si oba myslíme, že už je moc, tak já a děti vystupujeme z auta. Z bezpečnostních důvodů.
Jezdíte podle předem daného itineráře?
Petra Maturová: Dříve jsme se snažili stihnout co nejvíc věcí. Příkladem může být naše svatební cesta: rychle přes všechny balkánské země, ohřát se v Řecku a zase honem zpátky. S dětmi cestujeme jinak: vybíráme si jednu, maximálně dvě země, vytyčíme si hlavní věci, které chceme navštívit...
Josef Matura: ... a pak se to nabaluje. Kamarádi nám posílají tipy, na další zajímavá místa narážíme sami.
Co místa na spaní? Jak si je vybíráte?
Petra Maturová: Předem spaní neřešíme vůbec. Rozhodujeme se na místě.
Josef Matura: Na Balkáně nepoužíváme ani „spací“ aplikace jako Park4Night. Nejsou tam potřeba. Na Západě ano.
Neměli jste žádný konflikt s místními?
Petra Maturová: Ne, vůbec. Na Balkáně je větší svoboda.
Josef Matura: Obecně se snažíme vybírat hezká místa – u řeky nebo s krásným výhledem, aby to bylo příjemné i pro posádku. Řešíme vítr, protože jsme testovali střešní stan a chtěli jsme vyzkoušet, jak se bude chovat při zátěži.
Jak přizpůsobujete cestování dětem? Motivujete je sliby typu „Pojedeme k moři“?
Josef Matura: Ano, ale končívá to tak, že přijedeme k moři – a za pár hodin se ozve frflání, že je tam moc vedro a že jdou do auta.
Petra Maturová: Musíme to skloubit. Syna nejvíce baví moře a písek, manžela doly a urbex, já potřebuju do hor a dcera má ráda města. Tyhle čtyři požadavky se tak snažíme kombinovat. Letošní cestu jsme začínali tak, že jsme přes Željavu jeli na pobřeží Jadranu vykoupat se. Pak jsme se stočili do Bosny na off-road, navštívili jsme Banju Luku a odtamtud kolem řeky do hor.
Cítili jste se v Bosně s dětmi bezpečně?
Petra Maturová: Úplně.
Josef Matura: Měli jsme staženou aplikace, kde jsou vyznačená minová pole. Vlastně nejvíc nepříjemná byla návštěva bojiště na chorvatské straně hranice, kde je několik opuštěných tanků. Tam se nedoporučuje chodit mimo vyznačené cesty a skutečně i běžným okem vidíte po okolí rozeseté části munice z doby jugoslávské občanské války.
A ve městech?
Petra Maturová: Ta byla naprosto v pohodě. Neměli jsme ani na okamžik pocit, že je něco špatně. Co se týká vybavenosti obchodů a podobně, je to jako jinde v Evropě. Nejvíce nás bavilo, že PET lahve neměly přidělaná víčka.
Vnímali jste jako turisté rozdíl v atmosféře mezi srbskou a bosenskou částí země? Tedy kromě cyrilice na cedulích.
Petra Maturová: Rozdíl je cítit, srbská část je o poznání chladnější, až studená vůči cizincům. Taky je tam vidět propagace znovusjednocení Jugoslávie. Překvapily nás magnetky a trička s Putinem. Naopak v Sarajevu je atmosféra přátelská. Cítíš se jako doma.
Josef Matura: Do srbské části turisté téměř nejezdí.
Tři nejlepší místa v divočině Bosny a Hercegoviny – alespoň podle vás.
Josef Matura: Bosanski Maglić a jeho okolí, štěrková silnice, která prochází pohořím Zelengora, a už zmiňovaná Klekovača.
Petra Maturová: Mě nadchla náhorní plošina Bjelašnica a cesta do Lukomiru – jedete dlouho horami, potkáváte stáda koní... Pro mě osobně byl největším zážitkem výstup na Bosanski Maglić, kde jsem od 8 do 12 hodin nepotkala vůbec nikoho.
Zvládne Bosanski Maglić i netrénovaný chodec?
Petra Maturová: Oficiálně je tam značená ferrata A/B, ve skutečnosti jsou ocelová lana podobná těm, která jsou natažená v Tatrách. Úplnému začátečníkovi bych to nedoporučovala. Překvapení mě čekalo na vrcholu, když jsem zjistila, v jakém stavu je uchycení lan. Držela jen za pár svazků. Výstup je ale neskutečný zážitek.
A která místa „v civilizaci“ vás zaujala?
Petra Maturová: Stoprocentně Sarajevo. Pak Mostar, ale tam už je hodně turistů.
Co si dát k jídlu? Jaký pokrm rozhodně nevynechat?
Petra Maturová: Čevapi.
Je to drahá destinace?
Petra Maturová: Není. Vybírali jsme si restaurace, kam chodí místní. Jako měnu používají konvertibilní marku, která je půl eura. V bosenském supermarketu vidíte stejné cenovky jako v chorvatském, ale tam už je to v eurech, a tudíž za dvojnásobek. To nás překvapilo.
Josef Matura: Nafta je tam trochu levnější, ale není to nic dramatického. Když turista vynechá nóbl podniky, za jídlo zaplatí polovinu toho, co v Česku.
Při cestách testujete svoji obytnou nástavbu na pick-up Basecab. Co to bylo letos?
Josef Matura: Testovali jsme hlavně novinky, které se nám nastřádaly od poslední výpravy. Letos jsme natvrdo testovali střešní stan, držák vlastní konstrukce na Starlink, zadní světla, nové držáky na kanystry s rychloupínáky. Až při jízdě v hodně prašném prostředí se dá zjistit, jestli se nezanášejí zámky.
Petra Maturová: Pro své vlastní cestování používáme nástavbu, kterou jsme pod značkou Cabmaniac postavili jako vůbec první. Teď má „nalítáno“ 50 tisíc kilometrů a je i po ošklivých věcech, skákala po kamenec… Přesto ji můžeme vzít na výstavu.
Starlink si pořizují digitální nomádi, kteří potřebují být online kdekoliv. Jak podle vás funguje?
Josef Matura: Bez Starlinku už nikam nejedeme. (smích)
Petra Maturová: Kdysi jsme cestovali po Albánii a museli si kupovat místní SIM karty. Ale my kvůli práci potřebujeme být online, takže za nás je Starlink skvělá služba.
Josef Matura: Hodně jsme řešili montáž Starlinku. Umístili jsme ho napevno do zákrytu za nástavbu a střešní stan. Je napájený 12 V. Fungovalo to téměř všude, jen když se nad autem zavřel les, ztratilo zařízení signál.
Co vás čeká příště?
Petra Maturová: Vánoční Maroko. Na festivalu Overland jsme kempovali s našimi zákazníky a řekli jsme si, že bychom mohli vyrazit společně. Teď řešíme trajekty.