Dnes uplynulo přesně 160 let ode dne, kdy do Londýna dorazil čajový klipr Taitsing. Doplul jako poslední účastník neformálního závodu z čínského přístavu Fu-čou. Začal o víc než tři měsíce dříve. Štíhlé plachetnice s vysokými stěžni soupeřily, která z nich doveze jako první do Evropy náklad sušených lístků čajovníku. Suezský kanál byl tři roky vzdálená budoucnost.
Klipry to braly kolem jižního cípu Afriky. Kapitáni ždímali ze svých lodí i námořníků maximum. Měli k tomu velice dobré důvody.
První náklad čaje se prodával s přirážkou. Velkou roli hrála i prestiž. Skipper vítězného klipru se mohl těšit na slušnou prémii. Na regatu se také sázely velké peníze. Mezi sázejícími přitom byli i majitelé a posádky jednotlivých lodí. Každoroční čajový závod proto plnil stránky všech důležitých novin.
Tvrdé soupeření začalo ještě před vyplutím, na kotvišti kousek od města, po proudu řeky Min-ťiang. Shlížela na něj dvaatřicet metrů vysoká pagoda. V květnu 1866 se v jejím stínu shromáždilo šestnáct čajových kliprů.
Šanci dorazit s čajem do Evropy jako první mělo pět z nich: Ariel, Fiery Cross, Serica, Taitsing a Taeping. Všechny lodě byly poměrně nové. Od spuštění klipru Taitsing na vodu uplynul necelý rok. Kýl nejstarší lodě Fiery Cross se poprvé dotkl vody v roce 1860.
Prošvihnutý příliv
Tři z kliprů, Ariel, Taitsing a Taeping, se vyznačovaly teprve nedávno vynalezenou kompozitní konstrukcí trupu. Znamená to ocelovou kostru obalenou dřevěným plaňkováním. I dvě starší celodřevěné lodě se ale chlubily moderními technologiemi.
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Třeba Fiery Cross měl ocelové stěžně a patentní americký systém k refování. Jeho posádka mohla měnit plochu nejvyšších plachet z relativního bezpečí paluby, aniž by námořníci museli lézt na stěžně.
Závod začal naloďováním nákladu. Kdo měl čaj na palubě jako první, mohl také jako první vyrazit na moře. Osmadvacátého května ve dvě hodiny odpoledne měl hotovo klipr Ariel. Do útrob lodi se vešlo necelých 560 tun čaje.
Ariel se s plným nákladovým prostorem vydala po proudu řeky. Měla však smůlu. Vyšel na ni slabý remorkér. Kapitán John M. Keay musel proto s lodí zakotvit, aby se vyhnul karambolu.
Prošvihl tak příliv. Během odlivu se nemohl dostat přes mělčiny v ústí Min-ťiang. Jediná možnost byla čekat. Zatímco Ariel stála na kotvě, proplul kolem ní plně naložený Fiery Cross.
Sehnal lepší remorkér, který ho odvlekl na volné moře. Mohl vyrazit. Brzo na to se zhoršilo počasí. Vyplutí bylo moc riskantní i z pohledu kapitána čajového klipru. A to je co říct.
Fiery Cross tak získal čtrnáctihodinový náskok. Ariel, Taeping a Serica se nakonec dostaly na moře skoro nastejno. Taitsing se proti nim vydal na cestu s jednodenním zpožděním.
Kolem mysu Lizard
Plavba probíhala za neustálého trimování plachet. Měnila se i poloha balastu, aby měly lodě co nejlépe posazené těžiště. Zpočátku hustě pršelo. Viditelnost proto byla mizerná. Lodě se navzájem ztratily. Během závodu se však opakovaně potkávaly.
Například 2. června spatřila posádka Ariel u pobřeží dnešního Vietnamu plachty Taepingu. Taeping o šest dní později předjel poblíž Bornea Fiery Cross. Desátého června pak potkal znovu Ariel.
Cestou kolem Afriky se vzdálenost mezi jednotlivými klipry zkracovala. První čtyři lodě, Ariel, Fiery Cross, Taeping a Serica minuly ostrov Flores na Azorách všechny ve stejný den: 29. srpna. Taitsing následoval po pouhých osmačtyřiceti hodinách.
K britským břehům dorazila jako první Ariel. Její posádka spatřila maják Bishop Light, označující západní hranici souostroví Scilly, 5. září v půl druhé ráno. Za úsvitu si námořníci z Ariel všimli za zádí majestátních plachet dalšího klipru.
„Instinkt mi napovídal, že to bude Taeping,“ popsal později kapitán Keay.
Měl pravdu. Obě lodě pak už pluly na dohled. V osm hodin minula Ariel mys Lizard, nejjižnější bod Británie. Vypadalo to, že má vyhráno. V posledních hodinách závodu však zasáhla opět kombinace přílivu a ponoru obou lodí.
Postupný úpadek
Každý z kliprů totiž mířil za asistence zkušeného místního lodivoda do jiného doku. Taeping mohl proplout vraty toho svého 6. září ve 21.47. Ariel dorazila na vlastní stání o 28 minut později, ve 22.15. Ostatním lodím trvala plavba jen o chlup déle. Serica byla doma stejný den ve 23.15. První tři klipry tak zvládly cestu za pouhých 99 dní.
Fiery Cross se ukázal 8. září ráno. Musel přitom opět čekat celý den na otevření dalších vrat. Jinak by byl v Londýně o den dřív. Taitsing doplul ještě zhruba o čtyřiadvacet hodin později.
Posádky kliprů Ariel a Teaping si nakonec prémii za první místo rozdělily. Závod z roku 1866 byl poslední, v němž se udělovala. Čas nádherných plachetnic se krátil.
Na cestě z Číny je nenápadně předjel plachetní parník Erl King. Vyplul z Fu-čou 5. června, sedm dní po klipru Fiery Cross. Do Londýna dorazil 22. srpna. Plavba mu tak zabrala jen 78 dní.
Do tohoto času se počítá i čtyřiadvacet hodin strávených doplňováním uhlí na Mauriciu. Erl King navíc vezl kromě zhruba pěti stovek tun čaje také pasažéry. Budoucnost ale, žel, patřila čistě strojnímu pohonu.
Postupný úpadek
V roce 1865 spustila loděnice Scott & Co v Greenocku u Glasgowa na vodu SS Agamemnon. Šlo o první opravdový parník. Pro Erl King představoval parní stroj jen výpomoc. Používal se, když nefoukalo nebo foukalo ze špatného směru. Stroj Agamemnonu byl dostatečně účinný, aby loď zvládla celou cestu do Číny jen na uhlí. Stačilo jí k tomu 58 dnů.
V roce 1869 začal fungovat Suezský kanál. Velkou plachetnici bylo průplavem možné dostat jen s pomocí remorkérů. Bylo to pracné a drahé.
Poslední slavný čajový závod se jel v roce 1872. Klipr Thermopylae v něm na trase ze Šanghaje do Londýna porazil Cutty Sark. Plachetnice se s čajem ještě nějaký čas plavily. Zájem o jejich soupeření však opadl.
Rejdařské společnosti postupně přeřazovaly klipry na méně důležité trasy. Místo čaje vozily uhlí nebo ledek. Mnohé prošly zjednodušením oplachtění. Vystačily si tak s méně početnou posádkou.
Stavba nových kliprů ustala. Ty staré jeden po druhém končily na mořském dně, mělčinách, útesech nebo ve šrotu. Plachetnice začaly ubývat i v dalších úlohách. Nakonec vymizely. Klipry se do dnešních dnů dochovaly jen dva.
V londýnské čtvrti Greenwich je možné si prohlédnout už zmíněnou loď Cutty Sark. Z dalšího klipru City of Adelaide zůstal jen velmi opotřebovaný trup. Pobyl dokonce rok pod vodou. Po vyzvednutí a částečné rekonstrukci je vystavený v australském městě, jehož jméno nese.
Stad Amsterdam
Na začátku jednadvacátého století zažívají velké plachetnice zvané anglicky tall ships, česky často tallshipy, nový zlatý věk. Je mezi nimi i jedna loď, kterou její majitelé označují jako moderní klipr. Jmenuje se Stad Amsterdam.
V roce 2000 ji spustila na vodu nizozemská loděnice Damen Group. Místo repliky postavila nově zkonstruované plavidlo. Čajovým kliprům ze starých časů se však velice podobá.
Stejně jako vzory z devatenáctého století si na sebe musí vydělat tvrdou prací. Místo sušených lístků čajovníku vozí zájemce o dobrodružství na moři.
Stad Amsterdam má ještě sesterskou loď Cisne Branco. Tu však provozuje coby školní plachetnici brazilské námořnictvo. Běžný člověk se na její palubu dostane nanejvýš při organizovaných prohlídkách v přístavu.
Komerční námořní dopravu dnes zcela ovládá strojní pohon. Elegance je dávno pryč. Moderní obchodní lodě jsou plechové obludy. Plachty se staly doménou jachtařů.
Ti vyplouvají na moře z touhy po svobodě, ze sportu a pro radost. Dnešní jachty obvykle mají motor. Startovat ho je ale vždycky trochu trapné. Skutečný gentleman se k tomu uchyluje jen, když opravdu musí.