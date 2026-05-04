„Cameron a já jsme šťastní, nadšení a cítíme se velmi požehnaní, že můžeme oznámit narození našeho třetího dítěte, Nautase Maddena. Vítej na světě, synu! Milujeme život s naší rodinou. Naše děti jsou zdravé a šťastné a my jsme velmi vděční! Skvěle si to užíváme,“ napsal Madden ve svém pondělním instagramovém příspěvku, který doplnil emotivními symboly i rodinným podpisem.
Namísto tradiční fotografie novorozence však zvolil netradiční cestu a sdílel snímek lodi, čímž nenápadně odkázal na neobvyklé jméno svého syna. Nautas má podle něj symbolizovat námořníka, cestovatele a člověka, který se nebojí vydat do neznáma. Diazová na oznámení reagovala v komentářích srdíčky a hvězdičkami.
Pro slavný pár nejde o první zkušenost s rodičovstvím. Společně už vychovávají dceru Raddix, narozenou v roce 2019, a syna Cardinala, který přišel na svět v březnu 2024. Stejně jako u předchozích dětí využili manželé i tentokrát služeb náhradní matky.
Diazová v minulosti otevřeně mluvila o problémech s plodností a o tom, jak náročná cesta k mateřství pro ni byla. O to víc si dnes rodinného života váží. Už dříve přiznala, že právě role matky je pro ni tou nejkrásnější životní kapitolou. Společně s Maddenem, za kterého se provdala v roce 2015, tak nyní prožívají další šťastné období plné rodinné pohody.