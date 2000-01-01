Filmový festival v Cannes nabízí kromě kulturních zážitků i přehlídkové molo, na němž se představují celebrity z celého světa. Na zahajovacím ceremoniálu zazářily především herečky Jane Fondová a Joan Collinsová, které strčily do kapsy i o generaci mladší dámy. Novým stylem zaujal John Travolta, který si převzal cenu za celoživotní dílo. Nepřehlédnutelné kreace předvádí také Demi Moore. Na nejzajímavější modely z festivalu se podívejte v naší galerii. Na snímku herečka Demi Moore růžových šatech s obří mašlí značky Matières Fécales.
Autor: Scott A Garfitt / Invision / AP
Kristen Stewartová v šatech Chanel.
Autor: Scott A Garfitt / Invision / AP
Anglická herečka Joan Collinsová na zahájení filmového festivalu v Cannes (12. května 2026)
Autor: AP
Cara Delevingne v černých šatech Tom Ford s hlubokým výstřihem.
Autor: Millie Turner / Invision / AP
Francouzská herečka a modelka Frederique Belová na zahájení filmového festivalu v Cannes (12. května 2026)
Autor: Reuters
Demi Moore v puntíkovaných šatech od značky Jacquemus.
Autor: AP Photo
Režisérka Chloé Zhao na premiéře filmu Paper Tiger.
Autor: AP Photo
Francouzská herečka Philippine Leroy-Beaulieu známá ze seriálu Emily in Paris zaujala ve fialových šatech s volány od Saint Laurent.
Autor: AP Photo
Izraelsko-americká violistka Miri Ben-Ari na zahájení filmového festivalu v Cannes (12. května 2026)
Autor: Reuters
Americký herec Elijah Wood a jeho manželka, dánská filmová producentka Mette-Marie Kongsvedová na zahájení filmového festivalu v Cannes (12. května 2026)
Autor: AP
Německá topmodelka Heidi Klumová na zahájení filmového festivalu v Cannes (12. května 2026)
Autor: AP
Francouzská herečka Leila Bekhti na zahájení filmového festivalu v Cannes (12. května 2026)
Autor: Reuters
Pilot formule 1 Carlos Sainz a Rebecca Donaldsonová na zahájení festivalu v Cannes.
Autor: Profimedia.cz
Francozská herečka Isabelle Huppertová na premiéře filmu Karma.
Autor: Millie Turner / Invision / AP
Herečka Géraldine Pailhasová na zahájení 79. ročníku festivalu v Cannes (12. května 2026)
Autor: Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP
Britská modelka Ikram Abdi Omarová na zahájení filmového festivalu v Cannes (12. května 2026)
Autor: AP
Anglická influencerka Poppy Delevingne na zahájení filmového festivalu v Cannes (12. května 2026)
Autor: AP