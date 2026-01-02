Zatmění Měsíce patří k nejoblíbenějším úkazům – jsou bezpečná pro oči, nevyžadují drahou techniku a probouzejí v nás úžas nad kreativitou vesmíru.
Letošní srpnové zatmění 28. srpna 2026 bude výjimečné svou hloubkou. Zemský stín zakryje měsíční disk natolik, že z něj zbude jen zářící srpeček, což vytvoří na ranní obloze působivý kontrast.
Proč k zatmění dochází?
Princip je fascinující svou jednoduchostí: Země se ocitne přesně na spojnici mezi Sluncem a Měsícem. Naše planeta vrhá do vesmíru stín, kterým Měsíc při svém oběhu prochází.
Podle toho, kudy přesně Měsíc putuje, rozlišujeme tři situace:
- Úplné zatmění: Měsíc je v nejtmavším stínu celý a často opticky zčervená.
- Částečné zatmění: Do plného stínu vstoupí jen část disku – to nás čeká v srpnu 2026.
- Polostínové zatmění: Jen lehké a málo zřetelné ztmavnutí.
Srpnový harmonogram: Kdy se dívat na oblohu?
V pátek 28. srpna 2026 budeme muset obětovat trochu spánku. Úkaz se odehraje v ranních hodinách a časy jsou pro Česko (SELČ) následující:
- 04:33 – Měsíc začíná viditelně vstupovat do zemského stínu.
- 06:14 – Maximum zatmění. V tuto chvíli bude Měsíc „ukousnutý“ z 93 %.
- 06:53 – Měsíc v Praze a okolí definitivně zapadá pod obzor.
Tip pro pozorovatele: Protože maximum nastává krátce před západem Měsíce, bude se úkaz odehrávat nízko nad obzorem. Najděte si vyvýšené místo, kde vám ve výhledu na západ nebrání domy ani stromy. Odměnou vám budou fantastické barvy, které do úkazu vnese ranní svítání.
Astronomický kalendář: Na co se těšit dál?
Srpen 2026 je jen předkrmem pro příznivce sledování noční oblohy, konkrétně zatmění Měsíce. To nejlepší přijde na konci roku 2028.
|Datum
|Typ
|Co očekávat?
|28. srpna 2026
|Částečné
|Rekordních 93 % stínu těsně nad obzorem.
|20. února 2027
|Polostínové
|Jen pro zkušené pozorovatele, velmi nevýrazné.
|12. ledna 2028
|Částečné
|Dobré podmínky v ranních hodinách.
|31. prosince 2028
|ÚPLNÉ
|Silvestrovské nebeské divadlo viditelné večer.
|20. prosince 2029
|ÚPLNÉ
|Viditelné po většinu noci.
Focení zatmění Měsíce mobilem: Jak na ten nejlepší snímek?
Zapomeňte na automatiku, ta si s noční oblohou neporadí. Pokud chcete Měsíc vyfotit, zkuste tyto kroky:
- Stabilizujte: Opřete mobil o pevnou podložku a použijte samospoušť (2 s). I malý otřes fotku zničí.
- Korekce jasu: Klepněte prstem na Měsíc na displeji a posuvníkem (ikonka sluníčka) stáhněte jas dolů, dokud na Měsíci neuvidíte detaily.
- Využijte krajinu: Tím, že bude Měsíc nízko, zkuste do záběru dostat siluetu hradu, kostela nebo stromů. Fotka získá hloubku a měřítko.
- Manuální režim: Pokud ho váš telefon má, nastavte ISO na 100 a čas kolem 1/125 s.
Zajímavost na závěr
Ačkoliv je srpnové zatmění částečné, díky jeho hloubce se může stát, že zakrytá část Měsíce jemně zčervená, podobně jako při zatmění úplném. Je to díky slunečním paprskům, které se lámou v zemské atmosféře – v podstatě na Měsíc promítáme barvu všech pozemských východů a západů Slunce najednou.