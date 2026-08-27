Měsíc téměř zmizí ve stínu Země. Kdy a jak zatmění Měsíce sledovat

Ivana Vaňkátová
  7:26
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Přes Měsíc v úplňku přešel stín Země a tím nastalo tajuplné zatmění, které bylo...

Přes Měsíc v úplňku přešel stín Země a tím nastalo tajuplné zatmění, které bylo možné pozorovat i z Česka. (7. září 2025) | foto: MAFRA

Přes Měsíc v úplňku přešel stín Země a tím nastalo tajuplné zatmění, které bylo...
Měsíc v úplňku částečně zakrytý stínem Země za sochou na vrcholu centrálního...
Záběr úplného zatmění Měsíce nad kostelem v jihozápadním sibiřském městě Tara v...
Lidé snímají úplné zatmění Měsíce v Jevpatoriji na Krymu v září 2025.
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Noc na pátek nabídne jeden z nejpůsobivějších astronomických úkazů posledních let. Ačkoliv nepůjde o zatmění úplné, Měsíc se do zemského stínu ponoří z rekordních 93 procent. Pro pozorovatele v Česku to znamená jediné: přivstat si a najít místo s dobrým výhledem na západ. Jak si tento ranní úkaz vychutnat a jak ho zachytit na mobilní telefon?

Zatmění Měsíce patří k nejoblíbenějším úkazům – jsou bezpečná pro oči, nevyžadují drahou techniku a probouzejí v nás úžas nad kreativitou vesmíru.

Letošní srpnové zatmění 28. srpna 2026 bude výjimečné svou hloubkou. Zemský stín zakryje měsíční disk natolik, že z něj zbude jen zářící srpeček, což vytvoří na ranní obloze působivý kontrast.

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Proč k zatmění dochází?

Princip je fascinující svou jednoduchostí: Země se ocitne přesně na spojnici mezi Sluncem a Měsícem. Naše planeta vrhá do vesmíru stín, kterým Měsíc při svém oběhu prochází.

Podle toho, kudy přesně Měsíc putuje, rozlišujeme tři situace:

  • Úplné zatmění: Měsíc je v nejtmavším stínu celý a často opticky zčervená.
  • Částečné zatmění: Do plného stínu vstoupí jen část disku – to nás čeká v noci na 28. srpna 2026.
  • Polostínové zatmění: Jen lehké a málo zřetelné ztmavnutí.

Úplné zatmění Měsíce vyfotografované nad vesnicí Kfardebian severovýchodně od Bejrútu v Libanonu v září 2025.

Kdy se dívat na oblohu?

V pátek 28. srpna 2026 budeme muset obětovat trochu spánku. Úkaz se odehraje brzo ráno a časy jsou pro Česko (SELČ) následující:

  • 04:33 – Měsíc začíná viditelně vstupovat do zemského stínu.
  • 06:14Maximum zatmění. V tuto chvíli bude Měsíc „ukousnutý“ z 93 %.
  • 06:53 – Měsíc v Praze a okolí definitivně zapadá pod obzor.

Tip pro pozorovatele: Protože maximum nastává krátce před západem Měsíce, bude se úkaz odehrávat nízko nad obzorem. Najděte si vyvýšené místo, kde vám ve výhledu na západ nebrání domy ani stromy. Odměnou vám budou fantastické barvy, které do úkazu vnese ranní svítání.

OBRAZEM: Fascinující nebeská podívaná. Česko sledovalo zatmění Slunce

Astronomický kalendář: Na co se těšit dál?

Srpen 2026 je jen předkrmem pro příznivce sledování noční oblohy, konkrétně zatmění Měsíce. To nejlepší přijde na konci roku 2028.

Přehled budoucích zatmění viditelných z ČR
DatumTypCo očekávat?
28. srpna 2026ČástečnéRekordních 93 % stínu těsně nad obzorem.
20. února 2027PolostínovéJen pro zkušené pozorovatele, velmi nevýrazné.
12. ledna 2028ČástečnéDobré podmínky v ranních hodinách.
31. prosince 2028ÚPLNÉSilvestrovské nebeské divadlo viditelné večer.
20. prosince 2029ÚPLNÉViditelné po většinu noci.

Focení zatmění Měsíce mobilem: Jak na ten nejlepší snímek?

Zapomeňte na automatiku, ta si s noční oblohou neporadí. Pokud chcete Měsíc vyfotit, zkuste tyto kroky:

  1. Stabilizujte: Opřete mobil o pevnou podložku a použijte samospoušť (2 s). I malý otřes fotku zničí.
  2. Korekce jasu: Klepněte prstem na Měsíc na displeji a posuvníkem (ikonka sluníčka) stáhněte jas dolů, dokud na Měsíci neuvidíte detaily.
  3. Využijte krajinu: Tím, že bude Měsíc nízko, zkuste do záběru dostat siluetu hradu, kostela nebo stromů. Fotka získá hloubku a měřítko.
  4. Manuální režim: Pokud ho váš telefon má, nastavte ISO na 100 a čas kolem 1/125 s.
Lidé snímají úplné zatmění Měsíce v Jevpatoriji na Krymu v září 2025.

Zajímavost na závěr

Ačkoliv je srpnové zatmění částečné, díky jeho hloubce se může stát, že zakrytá část Měsíce jemně zčervená, podobně jako při zatmění úplném. Je to díky slunečním paprskům, které se lámou v zemské atmosféře – v podstatě na Měsíc promítáme barvu všech pozemských východů a západů Slunce najednou.

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