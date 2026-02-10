Odhalili příčinu úmrtí maminky Kevina ze Sám doma. Nebyla to jen jedna nemoc

Herečku, která byla držitelkou dvou televizních cen Emmy, čeští diváci znají asi nejlépe jako matku dětského hrdiny Kevina z rodinných komedií Sám doma (1990) a Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (1992).
Catherine O’Hara zemřela 30. ledna v nemocnici v Los Angeles. Ve zprávě o prohlídce zemřelé se uvádí, že kromě krevní sraženiny v plicích byl další příčinou jejího úmrtí kolorektální karcinom. S rakovinou se léčila od března loňského roku.
Herecká kariéra kanadské rodačky začala v 70. letech v torontském improvizačním divadelním souboru Second City. Právě tam poprvé spolupracovala s krajanem a hercem Eugenem Levym, který se stal jejím celoživotním spolupracovníkem a partnerem v seriálu Městečko Schitt’s Creek (2015-2020).
O’Hara, která měla kanadské i americké občanství, byla manželkou výtvarníka a režiséra Bo Welche a matkou synů Matthewa a Luka. Získala dvě ceny Emmy (1982 a 2020), Zlatý glóbus (2020) a desítky dalších ocenění a nominací. Naposledy si zahrála například ve filmu Beetlejuice Beetlejuice (2024) a v seriálu Studio (2025-2026).