Kozačky nad kolena, hybridní tenisky i rebelská klasika. Pánská obuv letos boří konvence

Že styl nezná hranic a že pánská móda může být stejně experimentální jako ta dámská, se rozhodl dokázat francouzský dům Saint Laurent, když v lednu představil ve své pánské kolekci výrazný kousek – takzvané thigh-high boots, tedy vysoké kožené kozačky sahající do půlky stehen. Nekonvenční obutí vzbudilo pozornost nejen svým střihem, ale i tím, jak redefinuje pánskou módu – co lze s oblekem nosit a kde jsou hranice formálnosti?

Na mítink i na výlov

Jak píše server The New York Times - tyto boty byly navrženy proto, aby se o nich mluvilo. A přesně tak se stalo! Vzhled nových bot od Saint Laurent vyvolal různé asociace – někdo v nich viděl moderního Kocoura v botách, jiný rybáře připraveného na výlov. Mezi prvními, kdo si tyto botky troufl obout - či spíše natáhnout - byl Pedro Pascal.

Které z následujících bot se vám líbí nejvíce? celkem hlasů: 12 Kožené vysoké boty Saint Laurent 8 %(1 hlas) Boty Liama Gallaghera pro Clarks 17 %(2 hlasy) Mokasíny New Balance 1906L 75 %(9 hlasů)

Na premiéře druhé řady seriálu The Last of Us si je vzal k zářivě modrému roláku a elegantnímu károvanému saku. Ostatně už při přehlídce Saint Laurent byl styling skutečně odvážný - představte si modely v šedých sakách, s kravatami na bílých košilích, v béžových baloňácích – a pod tím vším tyto kozačky. Experimentální, provokativní, zkrátka nezapomenutelné.

Hlásíme: „Vyprodáno!“

Muzikant Liam Gallagher vyráží s kapelou Oasis na napjatě očekávané turné až v červenci, a tak si mezitím střihl spolupráci s tradiční obuvní značkou Clarks. Výsledkem je moderní interpretaci klasických botek Desert Rain, tentokrát v béžově manšestrovém provedení se zaoblenou gumovou podrážkou. Design prý odráží Gallagherův charakteristický styl – nadčasovou britskou eleganci s lehce rebelským nádechem. A kolaborace byla přijata velmi pozitivně – vyprodala se téměř okamžitě po uvedení do prodeje.

Paskvil 1906L

Další model, nad nímž se vedou debaty, zda je více ohyzdný či geniální, jsou boty New Balance 1906L - odvážný hybrid mezi teniskou a mokasínami. Výsledkem je velmi netradiční design, který osciluje mezi sportovní estetikou a casual elegancí. Kontroverze kolem tohoto obutí tak nakonec pramení z rozpaků, s čím takovou botu vůbec nosit, a kam v ní vyrazit. „Zvolte mě prezidentem a všichni, kdo se podíleli na výrobě těchto bot, půjdou do vězení,“ prohlásil na adresu těchto kecek kanadský módní publicista Derek Guy na sociální síti X.

Někteří fanoušci New Balance sice ocenili inovativní přístup designérů a pohodlí jejich díla, jiní ho považují za vskutku nešťastné kombinování dvou nesourodých stylů. Hybridní design prý nepůsobí dostatečně elegantně na mokasíny, ani dost sportovně na tenisky. Zkrátka paskvil - chtělo by se říci - přesto si 1906L své příznivce mezi milovníky experimentální módy nakonec našel. Přemluvily by k procházce i vás?