Byla to první jaderná elektrárna uvedená do provozu na Ukrajině a měla být výkladní skříní sovětského jaderného průmyslu. Tlak na výkon lidí i samotného reaktoru však vedl ke katastrofě a název Černobyl zná dnes celý svět jako synonymum bezohlednosti totalitního režimu vůči vlastním obyvatelům.
Pripjať: Město snů den před katastrofou
Jaderná elektrárna V. I. Lenina sice získala přízvisko podle města Černobyl, nejblíže elektrárně však bylo město Pripjať, kde bydlelo na 50 000 dělníků, kteří se na výstavbě elektrárny podíleli, a jejích zaměstnanců. Díky významu jaderného průmyslu v Sovětském svazu, měla i sama Pripjať privilegované postavení jako ukázkové, moderně zařízené město.
Město Černobyl a jaderná elektrárna
Pripjaťská idyla však skončila v sobotu 26. dubna 1986, když došlo v elektrárně k havárii. Zatímco v pátek 25. dubna si všichni obyvatelé užívali nadprůměrné teploty a plánovali víkend, v elektrárně bylo horko ještě víc. Vše se připravovalo k plánované bezpečnostní zkoušce, která měla v reaktoru 4 proběhnout již před jeho uvedením do provozu v roce 1983. Sovětské jaderné ambice a tlak na rychlé dokončení a spuštění reaktoru však způsobily, že ředitel elektrárny Viktor Brjuchanov a hlavní inženýr Nikolaj Fomin potvrdili dokončení stavby, přestože nebyly provedeny všechny bezpečnostní testy.
Proč musela být zkouška provedena?
Jaderný reaktor typu RBMK-1000 vyráběl elektřinu pomocí parou poháněných turbín. Jako palivo pak byl využíván přírodní Uran 235 a voda, která se v teple vzniklém při procesu štěpení atomů měnila v páru. Jenže i elektrárna potřebuje energii k pohonu čerpadel, která napouštějí do jádra vodu, a při jejím výpadku hrozí přehřátí jádra. Bezpečnostní zkouška, naplánovaná v Černobylu na 25. duben 1986, měla ověřit, zda zbylá energie vzniklá setrvačným otáčením turbín vystačí k pohonu čerpadel, než se stihnou zapnout nouzové naftové generátory, tedy zhruba za 45 sekund.
K provedení zkoušky musel být simulován výpadek proudu s výrazně sníženým výkonem reaktoru. Všechny dosavadní pokusy o provedení zkoušky selhaly, přesto musela být dokončena, aby potvrdila, že reaktor poběží bezpečně i v nouzové situaci. Ačkoli se jednalo o páteční večer, nebyla volba termínu šťastná vzhledem ke konci měsíce, kdy byla vysoká poptávka po proudu. Správa energetické sítě v Kyjevě požádala o odložení odstávky reaktoru do pozdních hodin. Noční směna však nebyla na provádění zkoušky připravena a dostatečně vyškolena. Navíc průtahy a udržování reaktoru na nízkém výkonu vedly k nestabilitě a zhoršené ovladatelnosti jádra.
Toho všeho si pravděpodobně byl vědom ředitel Brjuchanov, inženýr Fomin i jeho zástupce Anatolij Ďatlov odpovědný za provoz reaktoru. Nesplnit úkol však mohlo znamenat nepříjemnosti, v kontextu totalitního státu dokonce kariérní i osobní tragédii. Poslušnost v nesprávnou dobu na nesprávném místě však znamenala tragédii mnohem větších rozměrů.
Nejprve povolilo víko reaktoru, pak přišla exploze
O půlnoci je výkon ztlumen na 760 megawattů. Dlouhá doba sníženého výkonu však vedla ke ztrátě rovnováhy a poklesu výkonu na téměř minimální hodnotu. Noční směnu vede Alexandr Akimov a operátor Leonid Toptunov se snaží získat potřebný výkon vytažením téměř všech řídících tyčí, které slouží ke snižování reaktivity. I v této chvíli trvá Ďatlov na provedení bezpečnostní zkoušky a nechá vypnout čerpadla na vodu. Zkouška začíná v jednu hodinu a dvacet tři minut. Jádro je nestabilní, bez kontroly a bez chlazení, systém se vymkl kontrole a jaderná aktivita v přehřátém reaktoru během půl minuty prudce stoupla až na desetinásobek normy.
Starší inženýr odpovědný za řízení reaktoru Toptunov zmáčkne nouzové tlačítko AZ-5, které slouží k okamžitému vypnutí reaktoru. Přesto v 1:23:44 otřese budovou první výbuch, jak nahromaděná zbytková pára vyrazí víko reaktoru. O tři sekundy později následuje jaderná exploze.
Důsledky radiace
Celé okolí zaplavují trosky včetně vysoce radioaktivního grafitu, a ionizující záření, které vydává otevřený hořící reaktor. Proč je pro organismus radiace tak nebezpečná? Její následky se odvíjejí od délky a intenzity a vedou k akutní „nemoci z ozáření“, případně dlouhodobým zdravotním problémům a změnám v DNA, které mohou způsobit rakovinu. Pracovníci elektrárny a hasiči, kteří byli vystaveni vysokým dávkám bezprostředně po výbuchu, byli postiženi nemocí z ozáření, kdy je poškozena struktura kmenových buněk, odumírá kostní dřeň, selhává imunitní systém a postupně se rozpadají měkké tkáně. Přímo při výbuchu zemřeli pravděpodobně dva lidé, Vladimir Šašenok a Valerij Chodemčuk, a dalších 29 úmrtí následovalo v důsledku nemoci z ozáření.
Silné radiaci byli vystaveni lidé z okolí a všichni, kdo se podíleli na likvidování nedozírných škod. Vzhledem k rozsahu katastrofy tedy nejsou a nikdy zřejmě nebudou známé přesné počty obětí. Odhady OSN a Greenpeace se pohybují od 4 000 až do 90 000 úmrtí. V prvních letech po katastrofě byl na Ukrajině zaznamenán obrovský nárůst rakoviny štítné žlázy a genetická poškození u dětí narozených po katastrofě. Vědci hovoří dokonce i o případech tak zvané mikrosatelitní nestability, která byla zjištěna dokonce i u potomků lidí, kteří byli záření vystaveni.
Fotograf Igor Kostin a jeho záběry z Černobylu: Likvidátoři trosek nesměli být na střeše déle než 90 sekund. Bílé pruhy dokazují intenzitu radiace.
Informační embargo
Ačkoli filmové záběry z 26. dubna, které byly ten den v Pripjati natočeny, působí harmonicky, jsou také jasným dokladem neviditelného jedu, který se městem šířil. Radioaktivní částice zanechaly na filmovém materiálu viditelné stopy v podobě bílých záblesků. Nikdo obyvatele Pripjati nevaroval, aby město opustili, nebo alespoň nevycházeli ven. Naopak jsou odpojeny telefonní linky, aby se šíření informací zabránilo, a Sovětský svaz se připravuje na oslavy prvního máje.
Zločinnost politického režimu se projevila nejen v ignorování základních bezpečnostních pravidel v oblasti jaderné fyziky a bezohlednosti k lidem, ale i v chování představitelů SSSR a jaderného programu po katastrofě. Touha udržet neotřesitelné postavení jaderné velmoci, neochota přiznat pravdu a strach z následků tváří v tvář odpovědnosti vedla k tomu, že sovětský režim dlouho zamlčoval informace o rozsahu havárie, čímž výrazně znásobil její důsledky. Každý se bál svého nadřízeného do té míry, že selhávala informovanost ohledně míry radiace dokonce i na úrovni politického vedení.
Kontaminace však nezasáhla jenom okolí Černobylu, ale také severní Ukrajinu, část Běloruska a Ruska, radioaktivní mrak obsahující xenon 133, jód 131 a caesium, se pak pohyboval nad celou Evropou, od Německa, Rakouska až po Anglii a Skandinávii.
Až 27. dubna bylo konečně rozhodnuto o evakuaci Pripjati, která začala kolem čtvrté hodiny odpoledne. 1200 autobusů a 240 nákladních vozidel postupně vystěhovalo 130 tisíc lidí z celého okolí a kolem elektrárny vzniká tak zvaná „zakázaná zóna“ široká 2600 kilometrů čtverečních.
Kdysi v Pripjati žilo padesát tisíc obyvatel, dnes je to město duchů.
Poté, co byla 28. dubna ráno zjištěna vysoká úroveň radiace v jaderné elektrárně Forsmark ve Švédsku a následovaly další stížnosti evropských zemí, vydává ruská státní tisková agentura TASS stručné prohlášení, aby dala najevo, že má situaci pod kontrolou: „V atomové elektrárně v Černobylu došlo k nehodě. Jeden z atomových reaktorů byl poškozen. Přijímají se opatření k odstranění následků havárie. Obětem se dostává pomoci. Byla vytvořena vládní komise, aby prošetřila, co se stalo“.
Nejvyšší sovětský vůdce Michail Gorbačov vystoupil až 14. května v televizi s projevem, kde částečně přiznal rozsah havárie.
Jared Harris jako Valerij Legasov v seriálu Černobyl z roku 2019. Série HBO z Legasova udělala hlavního hrdinu, byl to ale on a jeho úřad, kdo zamlčoval informace. Po zkušenosti v Černobylu se snažil naopak varovat před nebezpečím reaktorů RBMK. Deprese, pocit viny a nemoc z ozáření ho dovedly k sebevraždě. Život si vzal 27. dubna 1988, dva roky a den den po havárii.
Může za to personál nebo technologie?
Kromě odpovědnosti za důsledky stál Sovětský svaz i před otázkou příčiny havárie. Pracovníky elektrárny už v nemocnici vyslýchali agenti KGB. Boris Stoljarčuk, který byl té noci ve velíně reaktoru 4 a jako jeden z mála katastrofu přežil, později uvedl, že se agenti vydávali za odborníky na jadernou energii a chtěli znát příčinu. Výslechy na něj však působily dojmem, že cílem je svalit vinu na operátory a zaměstnance.
Co je kladný dutinový koeficient?
Vlastnost jaderného reaktoru, při níž vznik páry v chladivu reaktoru vede k nebezpečnému zvýšení reaktivity.
Byla ustanovena státní komise, kterou vedl Boris Ščerbina, místopředseda vlády SSSR odpovědný za energetiku. Jejím členem byl Valerij Legasov, první náměstek ředitele Kurčatovova institutu pro atomovou energii. Na červencové schůzi v Moskvě pak představili svou zprávu, v níž uvedli, že lidskou chybu zde převážily konstrukční nedostatky reaktoru RBMK a kladný dutinový koeficient, který způsobil prudký nárůst výkonu. Vůči světu však sověti zachovali mlčení o důvodech katastrofy, přesněji označili za viníka lidský faktor.
Soud s údajnými viníky
V červenci 1987 se 20 kilometrů od jaderné elektrárny koná vykonstruovaný proces. Obžalovaní Brjuchanov, Ďatlov a Fomin dostanou až 10 let v pracovních táborech. Vyšetřováni byli též Akimov a Toptunov, kteří však nedlouho po výbuchu zemřeli.
Jak mohl reaktor vybuchnout poté, co ho obsluha vypnula? Tlačítko AZ-5 sice okamžitě zasouvá všechny bórové řídící tyče, které reaktivitu sníží, v tomto případě však fungovalo jako rozbuška. Hlavní chybou reaktoru RBMK byla grafitová zakončení řídících tyčí. Do nestabilního, přehřátého reaktoru s výkonem 30 000 megawattů pak při zmáčknutí AZ-5 nevstoupil první bór, který by reakci zastavil, ale vysoce reaktivní grafit.
To byl fakt, který si obsluha v kritickém okamžiku neuvědomila, a ani nemohla. Ačkoli vědci tuto „nedokonalost“ reaktoru RBMK popsali už v minulosti a podobná situace se odehrála například v roce 1975 v Leningradě. Všechny informace byly utajeny, aby nevznikly pochybnosti o prestižním postavení sovětů na světovém jaderném žebříčku.
Poté, co byly opět uvedeny do provozu černobylské reaktory 1 a 2, rozhodli se jejich pracovníci k riskantnímu kroku. Sled událostí z 26. dubna zopakovali s cílem ověřit, co se skutečně stalo a jak tomu předejít. Efekt prudkého nárůstu reaktivity se opakoval, přidáním vody se však podařilo zabránit dalšímu výbuchu. Definitivně tak potvrdili nebezpečí kladného dutinového koeficientu u reaktoru RBMK i fakt, že Akimov a Toptunov neměli možnost katastrofu odvrátit.
Režim nakonec musel uznat rizika reaktorů RBMK a jaderná elektrárna v Černobylu byla na základě mezinárodního nátlaku definitivně uzavřena 15. prosince 2000.
Postoj SSSR v době Černobylské tragédie znevěrohodnil představitele politické moci a přispěl k pádu komunistického režimu.
Boj o Ukrajinu, boj o Černobyl
Když 24. února 2022 napadly ruské síly Ukrajinu, obsadily Kyjevskou oblast včetně „zakázáné zóny“ v Černobylu. To vyvolalo u veřejnosti obavy o bezpečí bývalé elektrárny, kde stále zůstává pod dohledem radioaktivní palivo. Bitva o Černobyl nakonec trvala jen do 2. dubna 2022, než jej opět získala ukrajinská armáda pod svou kontrolu. I přesto v důsledku vojenské operace, kopání zákopů či pohybu těžké techniky došlo ke zvýšení radiace.