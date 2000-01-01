náhledy
V sobotu 21. listopadu slaví vysílatelé z celého světa Světový den televize. V naší fotogalerii se vracíme do historie Československé televize (ČST), která zajišťovala vysílání v Československu v letech 1953 až 1992. A sehrála mnohdy klíčovou roli v přelomových okamžicích československých dějin. Na snímku je režie zkušebního televizního vysílání ČST v roce 1953.
Autor: ČTK
Televizní přenos ze studia Československé televize v Praze. (9. června 1953)
Autor: ČTK / Nebor Leoš
Prodej jednoho z prvních televizorů. (1. ledna 1953)
Autor: ČTK
Přenosový vůz Československé televize. (1955)
Autor: ČTK
Televizní přenos ze studia Československé televize v Praze. Na snímku zleva herec Václav Voska a herečka Vlasta Matulová. (9. června 1953)
Autor: ČTK / Nebor Leoš
První přímý sportovní přenos Československé televize z utkání čs. hokejistů se švédským týmem IF Leksand na zimním stadionu v Praze na Štvanici. (11. února 1955)
Autor: ČTK
Přenosový vůz ČST na 1. celostátní spartakiádě. (1. července 1955)
Autor: ČTK
Natáčení Československé televize na I. celostátní spartakiádě. (1. července 1955)
Autor: ČTK
Pohled do přenosového reportážního televizního vozu, který je vybaven nejmodernější technikou. Dne 9.ledna byly zahájeny provozní zkoušky jeho zařízení u příležitosti příprav na televizní přenos operety Oskara Nedbala Polská krev. (9. ledna 1958)
Autor: ČTK / Tachezy Jan
Pracovníci Československé televize při přenosu opery Bedřicha Smetany „ Prodaná nevěsta“ z Národního divadla v Praze. (22. února 1959)
Autor: ČTK / Tachezy Jan
Přímý přenos Československé televize z hodiny společenského tance a společenské výchovy v Kulturním středisku Pražanů v Obecním domě. (13. února 1960)
Autor: ČTK / Tachezy Jan
Hlasatelka Československé televize Jarmila Šusterová ve studiu. (13. února 1960)
Autor: ČTK / Tachezy Jan
Dne 7.ledna 1968 byl v Praze uskutečněn jeden z prvních barevných televizních přenosů. Barevné vysílání pro děti připravili programoví pracovníci Čs.televize a technici Výzkumného ústavu rozhlasu a televize. Z vysílací laboratoře VÚRT v Praze - Vokovicích, kde bylo studiové zařízení barevné televize, mířil signál přes vysílač na Petříně do přijímačů barevné televize umístěných v Mánesově sále Pražského hradu, kde pořad sledovali účastníci pionýrské Novoroční slavnosti. Na snímku Luboš Hráský nastavuje ve vysílacím studiu úrovně barevných signálů. (7. ledna 1968)
Autor: ČTK / Finda Jiří
Dne 7. ledna 1968 byl v Praze uskutečněn jeden z prvních barevných televizních přenosů. Na snímku hlasatelka nedělního barevného vysílání Milena Vostřáková.. (7. ledna 1968)
Autor: ČTK / Finda Jiří
Novoroční slavnost na Pražském hradě - první barevné vysílání Československé televize. Na snímku pohled do studia během přenosu. (7. ledna 1968)
Autor: ČTK / Finda Jiří
Elektronika tentokrát trochu jinak. Pod tímto názvem natočila televize NDR zábavní pořad, ve kterém účinkoval mj. docent Antonín Šindelář, který byl na studijním pobytu v Drážďanech. Jeho snímek byl během představení v neděli 7. listopadu 1965 v pozdních nočních hodinách vyslán z NDR telefotem do Obrazové redakce ČTK v Praze, kam byla pozvána jeho manželka Věra Šindelářová. Její překvapení zachytila kamera Čs. televize, která snímané záběry přímo z ČTK zpět do Görlitzu, kde byly promítnuty během představení neméně překvapenému obecenstvu, mezi kterými byl i docent Antonín Šindelář. Na snímku konferenciérka Sylva Daníčková (vlevo) a Věra Šindelářová během natáčení v telefotním oddělení Obrazového zpravodajství ČTK. (7. listopadu 1965)
Autor: ČTK / Pícha Oldřich
Elektronika tentokrát trochu jinak. Pod tímto názvem natočila televize NDR zábavní pořad, ve kterém účinkoval mj. docent Antonín Šindelář, který byl na studijním pobytu v Drážďanech. Jeho snímek byl během představení v neděli 7. listopadu 1965 v pozdních nočních hodinách vyslán z NDR telefotem do Obrazové redakce ČTK v Praze, kam byla pozvána jeho manželka Věra Šindelářová. Její překvapení zachytila kamera Čs. televize, která snímané záběry přímo z ČTK zpět do Görlitzu, kde byly promítnuty během představení neméně překvapenému obecenstvu, mezi kterými byl i docent Antonín Šindelář. Na snímku konferenciérka Sylva Daníčková během natáčení v telefotním oddělení Obrazového zpravodajství ČTK. (7. listopadu 1965)
Autor: ČTK / Pícha Oldřich