Osmimetrová vlečka a podkova pro štěstí
O svatebním dni 29. července 1981 přijela dvacetiletá Diana ke katedrále svatého Pavla v proskleném kočáře. Katedrála má totiž více míst k sezení než Westminsterské opatství, kde se tradičně konají svatby britských králů.
Na obřad dorazilo 21 panovníků a 20 hlav států. Diana kráčela uličkou ve skvostné róbě z hedvábného taftu barvy slonové kosti, zdobené krajkou, a se závojem přes obličej. Osmimetrová vlečka za ní v rukou družiček, jež na sobě měly miniaturní verzi jejích šatů, splývala jako bílá řeka. K vlnící se sukni měla připnutou malou podkovu pro štěstí z 18karátového zlata. Dvaatřicetiletý Charles se oblékl do modré námořnické uniformy.
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A to vše sledovalo tři čtvrtě miliardy televizních diváků na celé planetě a 600 tisíc nadšenců přímo v londýnských ulicích. Cestu z katedrály k Buckinghamskému paláci střežili londýnští „bobíci“, rozmístění po dvou metrech.
Tisíce darů a vzácné šampaňské
Obřad, trvající více než půldruhé hodiny, vedl arcibiskup canterburský Robert Runcie. Na přání snoubenců byl ze svatebního slibu vypuštěn slib poslušnosti.
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Svatební dort vytvořil belgický kuchař Serge-Gustave Sender, známý jako „cukrář králů“. Na velkolepé hostině v Buckinghamském paláci si pochutnávalo na 3 500 pozvaných hostů, mimo jiné se podávalo 99 lahví vzácného šampaňského Cuvée Dom Perignon 1961 (podle roku narození nevěsty).
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Snoubenci dostali na 6 000 darů. Líbánky strávili v Broadlands v Romsey v hrabství Hampshire, dále se plavili po Středozemním moři a nakonec odjeli do skotského Balmoralu.
Proč si Charles vzal Dianu?
Princ Charles si lady Dianu vzal, i když miloval jinou ženu, protože splňovala přísné požadavky královské rodiny na ideální nevěstu. Pocházela z významného aristokratické rodiny, byla mladá, bez minulosti a pro veřejnost představovala vzor dokonalé nevinnosti. Charles byl pod tlakem rodiny a médií, aby se oženil a usadil se.
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Manželství, do kterého se narodili dva synové William a Harry, ale vyústilo v roce 1992 v odluku a skončilo rozvodem 28. srpna 1996. O rok později Diana zemřela při dopravní nehodě v Paříži. Charles si v dubnu 2005 vzal svou životní lásku, Camillu Parkerovou Bowlesovou.