Charlotte Gott prozradila, proč si změnila příjmení a jaké má plány

  15:28
Na konci dubna, kdy oslaví dvacetiny, vydává svoji první píseň. Skladeb, které vznikly se světovými tvůrci, má už 16, ale jen některé z nich se objeví na EP plánovaném na podzim. Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte prozradila nejen to, proč si změnila příjmení.
Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep. | foto: Matúš Toth, archiv Billion Streams Entertainment a GOTT Agency

Charlotte Ella Gottová (8. března 2026)
„Je pro mě důležité vybudovat si svoje vlastní jméno a začít vyšlapávat svoji vlastní cestu. Chtěla bych, aby se moje hudba mohla dostat k co nejvíce lidem,“ vysvětlila Charlotte Gott svoji změnu příjmení v rozhovoru pro magazín Elle. „I proto zpívám anglicky. Vnímám sebe samu jako citizen of the world, světoobčanku,“ doplnila.

Debutový singl vydá v den svých 20. narozenin 30. dubna 2026. Píseň s názvem In Too Deep natočila v londýnském studiu Eastcote pod vedením producenta Sachy Skarbeka, který napsal megahit Wrecking Ball pro Miley Cyrus, několik hitů Jamese Blunta i dalších.

Singl In Too Deep, který se pohybuje na pomezí současného R&B, je předzvěstí chystaného EP, které Charlotte Gott vydá na podzim a nabídne na něm pět skladeb, které vznikaly v průběhu posledních dvou let. Prozradila také, proč si vybrala styl R&B.

„Baví mě jeho tvárnost a proměnlivost. Do R&B se dají dobře přidat prvky jiných žánrů, může tam být troška jazzu, troška popu, troška všeho možného. Mám ráda mnoho žánrů a nechci se úplně uvěznit v jednom,“ přiznala dcera mnohonásobného Zlatého slavíka

Dcera neslavnějšího českého zpěváka Karla Gotta na sebe strhla pozornost na sociálních sítích i díky tomu, že se objevila na obálce časopisu Elle. Pózuje u klavíru v červených kalhotkách s vysokým pasem, podprsence a kabátku. Na záběrech z focení vypadá jako profesionální modelka. A co ji baví mimo hudbu? „Baví mě číst knihy o filozofii a ekonomii, což je taková zajímavá kombinace. A moc ráda i řídím,“ dodala.

