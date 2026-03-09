Bude modelkou nebo influencerkou? Krásná Charlotte Gottová na to má

„Oh my Gott!“ „Krásná.“ „Nádherná mladá žena, která je pořád krásnější a krásnější.“ „Teda z Vás vyrostla neskutečně nádherná žena, hezčí než kde jaká modelka a krása světové úrovně. Opravdu.“ „Diva!“
Tak zní jen některé z reakcí sledujících na profilu zpěvákovy dcery, která se na sociální sítě vrátila loni v létě po čtyřleté přestávce. K fotkám převážně ze zahraničních cest nedává žádné popisky, přidává jen emotikony, či symboly.
Na snímcích jí to moc sluší a fanoušci se shodují, že vyrostla v krásnou mladou ženu. Někteří jí predikují kariéru modelky a za takový počet sledujících a dosah by se nemuseli stydět ani ifluenceři. Je tedy možná otázkou času, kdy firmy Charlotte Ellu Gottovou osloví na spolupráci.
V minulosti bylo na Instagramu několik falešných profilů, které se tváří, že patří dceři slavného zpěváka.
Přestože její tatínek Karel Gott říkal, že je jeho třetí dcera Charlotte Ella už téměř hotová zpěvačka, ona se radši drží stranou a záři reflektorů nevyhledává.