Bude modelkou nebo influencerkou? Krásná Charlotte Gottová na to má

Autor:
  8:13
Na Instagramu už má skoro 150 tisíc sledujících. Přitom tam sdílela jen pět příspěvků s několika fotkami. Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte Ella, která na konci dubna oslaví dvacáté narozeniny, má našlápnuto na úspěšnou kariéru.
Charlotte Ella Gottová (8. března 2026)

Charlotte Ella Gottová (8. března 2026) | foto: Instagram / charlotte

Charlotte Ella Gottová (8. března 2026)
Charlotte Ella Gottová (8. března 2026)
Charlotte Gottová se vrátila na Instagram. (27. července 2025)
Charlotte Gottová zveřejnila na Instagramu snímky z cest.
43 fotografií

„Oh my Gott!“ „Krásná.“ „Nádherná mladá žena, která je pořád krásnější a krásnější.“ „Teda z Vás vyrostla neskutečně nádherná žena, hezčí než kde jaká modelka a krása světové úrovně. Opravdu.“ „Diva!“

Tak zní jen některé z reakcí sledujících na profilu zpěvákovy dcery, která se na sociální sítě vrátila loni v létě po čtyřleté přestávce. K fotkám převážně ze zahraničních cest nedává žádné popisky, přidává jen emotikony, či symboly.

charlotte_gottova
8. března 2026 v 19:08, příspěvek archivován: 9. března 2026 v 8:00
oblíbit odpovědět uložit

Na snímcích jí to moc sluší a fanoušci se shodují, že vyrostla v krásnou mladou ženu. Někteří jí predikují kariéru modelky a za takový počet sledujících a dosah by se nemuseli stydět ani ifluenceři. Je tedy možná otázkou času, kdy firmy Charlotte Ellu Gottovou osloví na spolupráci.

V minulosti bylo na Instagramu několik falešných profilů, které se tváří, že patří dceři slavného zpěváka.

Přestože její tatínek Karel Gott říkal, že je jeho třetí dcera Charlotte Ella už téměř hotová zpěvačka, ona se radši drží stranou a záři reflektorů nevyhledává.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.