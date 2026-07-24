Charlotte Gott vydala třetí singl. Fanouškům představila píseň Paris

  13:58aktualizováno  13:58
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Dcera Karla a Ivany Gottových Charlotte Gott (20) pokračuje ve své hudební kariéře. Po singlech In Too Deep a I Could Be Mine představila třetí anglicky zpívanou skladbu nazvanou Paris, která je už dostupná na streamovacích platformách i na YouTube jako audio.
Charlotte Gott vydala svůj třetí singl nazvaný Paris. (24. července 2026)
Charlotte Gott vydala svůj třetí singl nazvaný Paris. (24. července 2026)
Charlotte Gott vydala svůj třetí singl nazvaný Paris. (24. července 2026)
Charlotte Gott ve videoklipu I Could Be Mine (2026)
88 fotografií

Charlotte Gott vydala svůj třetí autorský singl. Nová píseň Paris navazuje na skladby In Too Deep a I Could Be Mine, které představila v posledních měsících.

O vydání novinky informovala na svém instagramovém profilu, kde zveřejnila tři fotografie k nové písni. Samotná skladba je ode dneška dostupná na streamovacích platformách a na oficiálním kanálu zpěvačky na YouTube jako audio.

Charlotte se vydala cestou anglicky zpívaného popu a také tentokrát zůstala u anglického textu. Novinka Paris je jejím třetím sólovým singlem od zahájení hudební kariéry.

Mladá zpěvačka na sebe poprvé výrazně upozornila už v roce 2019 duetem Srdce nehasnou, který nazpívala se svým otcem Karlem Gottem. Letos se ale představuje vlastní tvorbou a postupně vydává své autorské písně. Připravované EP s pěti skladbami by mělo vyjít během podzimu.

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