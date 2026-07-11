Obrazem 11. července 2026 10:00
Dřina na chmelu i táborová dobrodružství. Jak mladí trávili léto za socialismu
Chmelové brigády a pionýrské tábory. Tyto socialistické fenomény bývaly neodmyslitelnou součástí letních měsíců československé mládeže. Nešlo ale jen o dny plné tvrdé dřiny či výchovy k socialistickým ideálům. Bylo to také období plné dobrodružství, kamarádství a prvních lásek, na které někteří účastníci vzpomínají dodnes. Podívejte se, jak to vypadalo na chmelnici nebo ve stanech s podsadou.