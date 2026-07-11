Dřina na chmelu i táborová dobrodružství. Jak mladí trávili léto za socialismu

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Studentky kralupské jedenáctiletky pomáhají při sklizni chmele na chmelnici ve...

Studentky kralupské jedenáctiletky pomáhají při sklizni chmele na chmelnici ve Vojkovicích. | foto: ČTK

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Chmelové brigády a pionýrské tábory. Tyto socialistické fenomény bývaly neodmyslitelnou součástí letních měsíců československé mládeže. Nešlo ale jen o dny plné tvrdé dřiny či výchovy k socialistickým ideálům. Bylo to také období plné dobrodružství, kamarádství a prvních lásek, na které někteří účastníci vzpomínají dodnes. Podívejte se, jak to vypadalo na chmelnici nebo ve stanech s podsadou.

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