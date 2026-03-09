Obsah
Co je to ten „tichý zánět“?
Zánět není vždycky nepřítel. Když se říznete do prstu, zánět je ten proces, který ránu zahojí. Problém nastává, když se zánět stane chronickým, neviditelným hostem, který nikam neodchází.
Moderní strava plná průmyslově zpracovaných potravin plných cukrů a nekvalitních tuků je pro takový zánět doslova palivem. Ale stejně jako se oheň dá rozfoukat, dá se i uhasit. A to jídlem.
Co snižuje zánět v těle?
Zlaté koření: Kurkuma a zázvor
Kurkuma je v boji proti zánětům naprostá legenda. Obsahuje kurkumin, který funguje skoro jako přírodní ibuprofen. Zázvor tělo prohřívá a pomáhá mu zbavovat se toxinů.
Tip: Kurkumu vždy kombinujte se špetkou černého pepře – ten totiž zvyšuje její vstřebatelnost až o 2000 %.
Omega-3: Mazivo pro vaše buňky
Tučné ryby (losos, makrela), ale i lněná semínka nebo vlašské ořechy. Tyto zdravé tuky působí jako balzám. Doslova „promazávají“ vaše cévy i klouby a tlumí zánětlivé procesy dřív, než začnou bolet.
Barevná zelenina a ovoce (hlavně to červené a fialové)
Rajčata, papriky, borůvky nebo třešně. Barviva v nich obsažená (polyfenoly) jsou jako malí vojáci, kteří v těle bojují proti oxidativnímu stresu. Čím barevnější talíř, tím silnější armáda.
Tekuté zlato. Kvalitní olivový olej obsahuje látku zvanou oleocanthal, která má v těle podobné účinky jako látky tlumící bolest.
Tip: Používejte ho za studena, aby si zachoval všechny své zázračné schopnosti.
Tři kroky, jak začít hned teď
- Uberte „bílé jedy“: Bílá mouka a rafinovaný cukr jsou pro zánět jako benzín. Zkuste je nahradit celozrnnými variantami a ovocem.
- Hýčkejte svůj mikrobiom: Zdravé střevo je základem všeho. Kysané zelí nebo kvalitní jogurt denně dělají divy.
- Vsaďte na bylinky: Rozmarýn, bazalka nebo šalvěj nejsou jen pro chuť. Jsou to koncentrované antioxidanty, které zánětům prostě nechutnají.