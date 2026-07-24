Základem je nepřepálit start. Místo hodinových tras stačí zpočátku 20 až 30 minut, ideálně několikrát týdně. Důležitější než výkon je pravidelnost.
Pomáhá také drobná změna přístupu. Nejde totiž o „trénink“, ale o přirozenou součást dne. Vystoupit o zastávku dřív, projít se po práci nebo si dát krátký okruh ráno.
„Chůze je pro lidské tělo naprosto přirozený pohyb, který nezatěžuje klouby a zároveň dokáže překvapivě efektivně nastartovat kondici. Stačí zrychlit tempo, zapojit ruce a během pár minut se z běžné procházky stává plnohodnotná aktivita,“ doporučuje Jan Chalupný ze specializovaného obchodu s barefoot obuví naBOSo.cz.
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Dalším benefitem je i to, že pobyt venku, rytmický pohyb a minimum stresu z výkonu pomáhají snižovat napětí a zlepšují náladu.
„Chůze je nejbezpečnější pohybová aktivita, při které je člověk venku na čerstvém vzduchu. Navíc je vhodná pro všechny věkové kategorie, i pro ty, kdo se potýkají s onemocněním, jako je nadváha či diabetes,“ vypočetla v rozhovoru pro Lidovky.cz Jana Havrdová, bývalá prezidentka České komory fitness.
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Dodala, že záleží na formě chůze, například intenzivní nordic walking ve vyšším tempu (rychlost okolo 6 km/h) je fyzicky náročnější než běžná procházka. „Dokonce může jít pro někoho, kdo je zvyklý na jiný pohyb, o překvapivě náročný trénink! Intenzivní chůze s použitím chodeckých holí se umí zátěží vyrovnat řadě skupinových lekcí vytrvalostně posilovacího typu,“ doplnila Havrdová.
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I u tak jednoduché aktivity, jako je chůze, ale hraje velkou roli to, jak se během pohybu cítíte. Proto dává smysl přemýšlet nad oblečením. Základem je jednoduché vrstvení, které umožní reagovat na změny teploty i intenzity pohybu. Lehké, prodyšné materiály pomáhají udržet komfort i při svižnějším tempu, zatímco svrchní vrstva ochrání před větrem nebo krátkou přeháňkou. Důležité je, aby oblečení nijak neomezovalo. Nemělo by škrtit, tahat ani nositele nutit neustále něco upravovat.
Velmi důležitá je pak i správná obuv. „“U delší chůze nebo výletů se naplno projeví i to, jak fungují vaše boty. Nejde jen o pohodlí, ale i o způsob, jakým chodidlo pracuje. Stále více lidí proto hledá obuv, která umožňuje přirozenější došlap a větší zapojení svalů chodidla,“ doplnil Chalupa.
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Podle něho právě barefoot obuv tento přístup podporuje. „Je lehká, flexibilní a dává noze větší volnost, což může vést k přirozenějšímu pohybu i lepšímu vnímání terénu. Zároveň ale platí, že na podobnou změnu je dobré jít postupně a dát tělu čas si zvyknout,“ uzavřel.