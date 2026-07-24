Jak na zdravý pohyb? Začněte chůzí, je přirozená, dostupná a účinná

Autor:
  6:44
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Chůze, procházka, ilustrační foto

Chůze, procházka, ilustrační foto | foto: Shutterstock

Pokud se chcete pustit do sportu, ideální je začít pohybem, který je tělu přirozený, dostupný a nevyžaduje žádnou speciální kondici. Začít se hýbat nemusí znamenat radikální změnu ani složité tréninky. Často stačí to nejjednodušší, vyjít ven a udělat pár kroků navíc. Jak začít? Co je důležitější než výkon? Na co si dávat pozor?

Základem je nepřepálit start. Místo hodinových tras stačí zpočátku 20 až 30 minut, ideálně několikrát týdně. Důležitější než výkon je pravidelnost.

Pomáhá také drobná změna přístupu. Nejde totiž o „trénink“, ale o přirozenou součást dne. Vystoupit o zastávku dřív, projít se po práci nebo si dát krátký okruh ráno.

„Chůze je pro lidské tělo naprosto přirozený pohyb, který nezatěžuje klouby a zároveň dokáže překvapivě efektivně nastartovat kondici. Stačí zrychlit tempo, zapojit ruce a během pár minut se z běžné procházky stává plnohodnotná aktivita,“ doporučuje Jan Chalupný ze specializovaného obchodu s barefoot obuví naBOSo.cz.

Chůze na boso je pro děti i dospělé prospěšná, nesmí se to ale přehánět

Dalším benefitem je i to, že pobyt venku, rytmický pohyb a minimum stresu z výkonu pomáhají snižovat napětí a zlepšují náladu.

„Chůze je nejbezpečnější pohybová aktivita, při které je člověk venku na čerstvém vzduchu. Navíc je vhodná pro všechny věkové kategorie, i pro ty, kdo se potýkají s onemocněním, jako je nadváha či diabetes,“ vypočetla v rozhovoru pro Lidovky.cz Jana Havrdová, bývalá prezidentka České komory fitness.

Chůze umí vyčistit hlavu, nejsou to ale jediné její přednosti. Proč se vydat na pěší pochod?

Dodala, že záleží na formě chůze, například intenzivní nordic walking ve vyšším tempu (rychlost okolo 6 km/h) je fyzicky náročnější než běžná procházka. „Dokonce může jít pro někoho, kdo je zvyklý na jiný pohyb, o překvapivě náročný trénink! Intenzivní chůze s použitím chodeckých holí se umí zátěží vyrovnat řadě skupinových lekcí vytrvalostně posilovacího typu,“ doplnila Havrdová.

Jak si udržet kondici v zimě: Zkuste plank, efektivní cvičení doma bez vybavení

I u tak jednoduché aktivity, jako je chůze, ale hraje velkou roli to, jak se během pohybu cítíte. Proto dává smysl přemýšlet nad oblečením. Základem je jednoduché vrstvení, které umožní reagovat na změny teploty i intenzity pohybu. Lehké, prodyšné materiály pomáhají udržet komfort i při svižnějším tempu, zatímco svrchní vrstva ochrání před větrem nebo krátkou přeháňkou. Důležité je, aby oblečení nijak neomezovalo. Nemělo by škrtit, tahat ani nositele nutit neustále něco upravovat.

Velmi důležitá je pak i správná obuv. „“U delší chůze nebo výletů se naplno projeví i to, jak fungují vaše boty. Nejde jen o pohodlí, ale i o způsob, jakým chodidlo pracuje. Stále více lidí proto hledá obuv, která umožňuje přirozenější došlap a větší zapojení svalů chodidla,“ doplnil Chalupa.

Letní sportování se vám může vymstít. Jak to nepřehnat s pohybem, když nemáte natrénováno?

Podle něho právě barefoot obuv tento přístup podporuje. „Je lehká, flexibilní a dává noze větší volnost, což může vést k přirozenějšímu pohybu i lepšímu vnímání terénu. Zároveň ale platí, že na podobnou změnu je dobré jít postupně a dát tělu čas si zvyknout,“ uzavřel.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Názor

Trump našel nového oblíbence místo Putina. Princ z Blízkého Východu za to dostal jaderný dárek

Americký prezident Donald Trump se zdraví se saúdským korunním princem...

Varaždín - Jablonec 3:2, hosté neudrželi vedení. Soupeř rozhodl chvíli před koncem

Momentka ze zápasu Varaždín - Jablonec.

Tromsö - Hradec Kr. 0:1, skvělý výsledek. Zadražil chytil penaltu, rozhodl Van Buren

Senzace. Hradec vyloupil hřiště norského Tromsö.

Také sparťan Zelený skončil v reprezentaci: Mistrovství světa je ideální tečka

Jaroslav Zelený zkouší odcentrovat přes bránícího Mudaua.

Evropské zásobníky se na zimu zaplnit nepovede, varoval šéf plynárenské firmy

ilustrační snímek

Vlak se střetl s náklaďákem, čtyři lidé jsou zranění. Nehodu zachytila kamera

Řidič dodávky před srážkou s vlakem u Chýnova vůbec nebrzdil (23. července 2026)

Poslední slovo

O římských neptunáliích a v sekci „pro pamětníky“ i o ruských prázdninách

Karel Oliva

Vrtulník spadl z 50 metrů. Zemřela vojákyně, vyšetřuje i vojenská policie

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

Dvacetiletý Němec přepadl v bavorském Řezně banku. Jeden člověk zemřel

Muž patrně přepadl banku v bavorském Řezně, jeden rukojmí je podle policie...

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Soud nařídil propustit čínského „špiona“. Teď panují obavy, že opustí Česko

ilustrační snímek

Napotřetí už to vyšlo. Carapaz se dočkal, na Tour slaví v horském dojezdu

Richard Carapaz vítězí v 18. etapě Tour de France.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.