Chytrá volba paní starostové. Rama Duwaji naštvala Newyorčany botami za 13 tisíc korun

Vůbec první muslimská první dáma města New York si na malý soukromý obřad, který se odehrál ve staré uzavřené stanici metra, oblékla černý kabát, černé šortky a vysoké špičaté boty. Na další inaugurační přísahu, tentokrát veřejnou, se Rama dostavila v tmavě hnědém kabátě půl kolového střihu s vysokým límcem. Okraj i manžety svrchníku lemovala umělá kožešina, a vše nakonec ladilo s hnědými botami se šněrováním. Rama Duwaji tak v hlubokém mrazu, mezi všemi péřovými bundami a moderními kabáty, byla opravdu nepřehlédnutelná – trochu mimo čas i aktuální trendy, ale zcela svá a šik.
A zatímco módní editoři už ve svých komentářích na adresu Ramy Duwaji jen óchali a áchali, redakce serveru The New Yorker Post si posvítila na ostré špičky a nápadné zavazování jejích bot ze soukromého obřadu v metru. Tak se ukázalo, že jde o kozačky od britské značky Miista – která je údajně nyní velmi populární mezi mladými Newyorčankami – a že jejich pořizovací cena činí nemalých 530 eur, tedy téměř 13 tisíc korun.
Krátké kalhoty a tři prsteny. Nový starosta New Yorku nosí oblek, jen protože musí
A už to jelo! Na sociálních sítích se jak škrtnutím sirkou rozhořela debata, zda taková drahá bota na podpatku není ze strany Zohrana Mamdaniho projevem naprostého pokrytectví. Ohání se tu dostupností a jak rozumí Newyorčanům ve finančních potížích, a přitom jeho manželka chodí v botech téměř ze zlata!
Stylistka vzkazuje: Je to trochu jinak
Velmi rozvášněná situace si nakonec vyžádala zásah módní stylistky, která Ramu na inauguraci oblékala. Gabriella Karefa-Johnson na svém Substack účtu upozornila, že ony boty jsou sice drahý kousek, že černý vlněný kabát je skutečně od Balenciagy, že druhý hnědý svrchník pro Ramu upravila značka Renaissance Renaissance ze své tři roky staré kolekce, a že i další doplňky mají luxusní původ, ovšem všechny byly pro paní starostovou jen a pouze zapůjčené – ať už od designérů nebo second-handů.
O Ramě Duwaji bylo už před inaugurací dobře známo, že má ráda pěkné oblečení, které si neváhá koupit buď u mladých návrhářů nebo z druhé ruky. Ovšem tím, že si pro jmenování svého muže do úřadu outfity pouze pronajala a po akci opět vrátila, je od ní velmi inspirativní gesto – udržitelné, mladé, ekologické, chytré. A právě tato osobitost z ní činí inspiraci pro všechny, kdo sledují nejen módu, ale i hodnoty, které za ní stojí.