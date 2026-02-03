Čínský Nový rok 2026: Přijíždí divoký ohnivý Kůň a s ním rok pohybu a velkých změn

Ivana Vaňkátová
  6:55
Zatímco my už budeme mít novoroční předsevzetí dávno za sebou, pro téměř miliardu a půl lidí začne ten nejdůležitější restart až v polovině února. Čínský Nový rok 2026, Chūnjié 春节, známý také jako lunární Nový rok nebo Svátek jara, připadá tentokrát na 17. února.
Vepř je poslední, dvanácté znamení čínského horoskopu a vládnout bude až do 24. ledna 2020, kdy ho vystřídá všudypřítomná a činorodá krysa.

Tanečníci pózují v současně nejvyšší budově Thajska zvané King Power Mahanakhon.
Tímto dnem končí vláda klidnějšího dřevěného Hada a ke slovu se dostává jedno z nejdynamičtějších znamení východního zvěrokruhu: Kůň. A ne jen tak ledajaký.

Podle tradičního šedesátiletého cyklu nás čeká rok ohnivého (rudého) Koně, kombinace, která v lidech po staletí vzbuzuje respekt i očekávání velkých zvratů.

Proč se datum čínského Nového roku neustále mění?

Na rozdíl od našeho gregoriánského kalendáře, který je fixní a solární, se ten čínský řídí lunisolárním systémem. To znamená, že kombinuje pohyb Slunce a fáze Měsíce. Čínský nový rok začíná vždy s druhým novoluním po zimním slunovratu.

Proto toto pohyblivé datum vždy kolísá mezi 21. lednem a 20. únorem. V roce 2026 se brány nového roku otevřou v úterý 17. února a velkolepé oslavy potrvají tradičních 15 dní až do Svátku lampionů.

Ohnivý kůň přináší dynamiku, svobodu i riziko

V čínské astrologii se střídá 12 zvířat a pět elementů (kov, voda, dřevo, oheň, země). Rok 2026 nese označení Bing Wu, což v překladu znamená jangový oheň na koni. Kůň je sám o sobě ohnivé znamení, a když se k němu přidá prvek ohně, vzniká kombinace „oheň na ohni“.

Co to znamená v praxi?

  • Energie a akce: Ohnivý Kůň symbolizuje obrovskou sílu, rychlost a odvahu jít vlastní cestou. Je to rok vhodný pro expanzi, cestování a nové projekty.
  • Nezávislost: Kůň miluje svobodu. Očekávejte silný důraz na individualitu a neochotu nechat se svazovat starými pravidly.
  • Impulzivnost: Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Negativní stránkou tohoto roku může být zbrklost, horkokrevnost a sklon k vyhoření.

Věděli jste, že...?

V minulosti byla pověra o ohnivém Koni tak silná, že například v Japonsku v roce 1966 (poslední rok této kombinace) výrazně klesla porodnost. Lidé se obávali, že děti (zejména dívky) narozené v tomto znamení budou mít příliš nezkrotnou a „nebezpečnou“ povahu. Dnes už se na tyto tradice nahlíží s nadhledem, ale symbolika „divokého roku“ v kultuře přetrvává.

Jak se slaví čínský Nový rok?

Svátek jara není jen o ohňostrojích. Pro miliony Číňanů pracujících ve velkoměstech je to jediná doba v roce, kdy se vrací do svých rodných vesnic. Tento přesun stovek milionů lidí se označuje jako Chunyun a je považován za největší pravidelnou migraci lidí na Zemi.

Legenda o netvoru jménem Nian

Všechny ty rány petard a všudypřítomná červená barva nejsou jen pro ozdobu. Podle legendy se na začátku roku objevoval krvežíznivý netvor Nian (což v čínštině znamená „rok“), který požíral úrodu a lidi. Vesničané však zjistili, že se Nian bojí tří věcí: ohně, hluku a červené barvy. Od té doby Čína každý Nový rok doslova hoří červenou barvou a ohňostroji, aby netvora zahnala.

Velký kalendář oslav

Čínský Nový rok není jednodenní záležitost. Má svůj pevný scénář, kde každý den hraje jinou roli v upevňování rodiny a přivolávání štěstí.

Předvečer (Silvestr): Noc rodinného návratu

Knedlíčky ťiao-c’ (饺子) nejsou jen chutné, ale jejich název zní jako termín pro „střídání starého s novým“. Čím více jich během silvestrovské noci sníte, tím více bohatství v novém roce získáte.

Nejdůležitější okamžik celých svátků. Rodiny se scházejí u tak zvaného „Nián yè fàn (年夜饭)“. Podává se ryba, která se záměrně nedojídá, aby symbolizovala přebytek, a knedlíčky ťiao-c’. Celou noc se bdí (rituál šou-suej), aby se zajistila dlouhověkost rodičů.

1. den: Červená a úcta ke starším

Pozor: Nesmí se zametat ani mýt vlasy, aby se „nevymyla“ čerstvá novoroční prosperita.

Oficiální start roku (17. února 2026). Lidé vycházejí v novém, červeném oblečení. Navštěvují se nejstarší členové rodiny. Děti dostávají hongbao (červené obálky plné peněz).

2. den: Návštěva u rodičů manželky

Tradičně den, kdy vdané dcery navštěvují své rodné domy. V minulosti to byla jedna z mála příležitostí, kdy se ženy mohly legálně vrátit ke své původní rodině.

3. den: Den „Červených úst“ (Den hádek)

Podle pověry v tento den visí ve vzduchu konflikty. Lidé raději zůstávají doma, nechodí na návštěvy a nepořádají hostiny. Je to den klidu a opatrnosti v komunikaci.

4. den: Uvítání bohů

V tento den se do domácností po „dovolené“ vracejí bůžkové (zejména Bůh kuchyně). Rodiny jim připravují obětiny v podobě jídla a kadidla, aby si zajistily jejich ochranu pro zbytek roku.

K oslavám patří takzvané dračí a lví tance.

5. den: Den Boha bohatství a konec tabu

Od tohoto dne se už smí zametat a vyhazovat smetí.

Jeden z nejdůležitějších dnů pro obchodníky. Odpalují se největší rány petard, aby se přilákal Bůh bohatství.

6. den: Vyhánění ducha chudoby

Lidé vynášejí staré oblečení a nepořádek. Je to den čištění prostoru a přípravy na návrat k běžnějšímu rytmu, byť oslavy zdaleka nekončí.

7. den: Narozeniny všech lidí

Podle mýtu o stvoření světa je sedmý den dnem lidstva. Každý má symbolicky narozeniny. Jí se salát z čerstvých ryb (Yusheng), který se vyhazuje vysoko do vzduchu – čím výš poletí, tím víc štěstí vás čeká.

Oslavy čínského nového roku na pražském výstavišti.

8.–9. den: Narozeniny Nefritového císaře

Devátý den je vrcholem pro taoisty. Nefritový císař je nejvyšší vládce nebes. O půlnoci z osmého na devátý den se konají velkolepé rituály s obětinami (cukrová třtina, ovoce).

10.–14. den: Přípravy na finále

Dny hostin s přáteli a rodinou. Postupně se začínají stavět a zdobit lampiony pro závěrečnou noc. Jídelníček se odlehčuje, tělo se připravuje na vyvrcholení svátků.

15. den: Svátek lampionů (Yuánxiāojié 元宵节)

Velké finále za prvního úplňku nového roku. Ulice jsou plné světelných průvodů, tancují lvi a draci. Jí se rýžové kuličky yuánxiāo 元宵 (nebo tangyuan 汤圆), které svým kulatým tvarem symbolizují rodinnou jednotu a dokonalost.

Oslavy čínského nového roku na pražském výstavišti.

Co o Novém roce rozhodně nedělat?

Číňané věří, že prvních pár dní nastavuje tón pro celý zbytek roku. Proto existuje dlouhý seznam pověr:

Celá čínská novoroční symbolika stojí na homofonech (slovech, která stejně znějí, ale jinak se píší).

  • Nezametejte: První den roku se nesmí zametat ani vynášet odpadky. Mohli byste si z domu vymést štěstí.
  • Žádné hádky: Křik a pláč jsou tabu. Pokud byste nový rok začali hněvem, provázel by vás dalších 12 měsíců.
  • Ostré předměty: Nůžky a nože by měly zůstat schované. Podle pověry by mohly přestřihnout nit osudu a prosperity.
  • Mytí vlasů: V mandarínštině zní slovo „vlasy“ podobně jako slovo „prosperita“. Jejich mytím byste si tak mohli spláchnout bohatství.

Rychlý průvodce štěstím v roce Koně

  • Barva roku: červená (ochrana) a doplňkově zlatá (bohatství)
  • Co jíst: dlouhé nudle (pro dlouhověkost) a mandarinky (jejich název zní v kantonštině podobně jako slovo označující zlato)
  • Jak uspět: V roce 2026 se nebojte riskovat, ale mějte připravený záchranný kruh. Ohnivá energie přeje připraveným, nikoliv hazardérům.
Letos podle lunárního kalendáře připadá čínský nový rok na 5. února, kdy vepř...

Čínský nový rok 2026 začne 17. února a pod vládou ohnivého Koně přinese rok plný pohybu, svobody a dynamických změn, které vyžadují odvahu i schopnost včas zabrzdit.

Bude rok 2026 vaším rokem? Rok Koně nejvíce přeje jeho přirozeným spojencům. Pokud jste se narodili v roce Tygra (například 1986, 1998) nebo Psa (1982, 1994), čeká vás období mimořádného úspěchu a harmonie. Naopak opatrnější by měli být lidé ve znamení Potkana, kteří jsou s temperamentním Koněm v přímém protikladu.

