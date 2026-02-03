Tímto dnem končí vláda klidnějšího dřevěného Hada a ke slovu se dostává jedno z nejdynamičtějších znamení východního zvěrokruhu: Kůň. A ne jen tak ledajaký.
Podle tradičního šedesátiletého cyklu nás čeká rok ohnivého (rudého) Koně, kombinace, která v lidech po staletí vzbuzuje respekt i očekávání velkých zvratů.
Proč se datum čínského Nového roku neustále mění?
Na rozdíl od našeho gregoriánského kalendáře, který je fixní a solární, se ten čínský řídí lunisolárním systémem. To znamená, že kombinuje pohyb Slunce a fáze Měsíce. Čínský nový rok začíná vždy s druhým novoluním po zimním slunovratu.
Proto toto pohyblivé datum vždy kolísá mezi 21. lednem a 20. únorem. V roce 2026 se brány nového roku otevřou v úterý 17. února a velkolepé oslavy potrvají tradičních 15 dní až do Svátku lampionů.
Ohnivý kůň přináší dynamiku, svobodu i riziko
V čínské astrologii se střídá 12 zvířat a pět elementů (kov, voda, dřevo, oheň, země). Rok 2026 nese označení Bing Wu, což v překladu znamená jangový oheň na koni. Kůň je sám o sobě ohnivé znamení, a když se k němu přidá prvek ohně, vzniká kombinace „oheň na ohni“.
Co to znamená v praxi?
- Energie a akce: Ohnivý Kůň symbolizuje obrovskou sílu, rychlost a odvahu jít vlastní cestou. Je to rok vhodný pro expanzi, cestování a nové projekty.
- Nezávislost: Kůň miluje svobodu. Očekávejte silný důraz na individualitu a neochotu nechat se svazovat starými pravidly.
- Impulzivnost: Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Negativní stránkou tohoto roku může být zbrklost, horkokrevnost a sklon k vyhoření.
Věděli jste, že...?
V minulosti byla pověra o ohnivém Koni tak silná, že například v Japonsku v roce 1966 (poslední rok této kombinace) výrazně klesla porodnost. Lidé se obávali, že děti (zejména dívky) narozené v tomto znamení budou mít příliš nezkrotnou a „nebezpečnou“ povahu. Dnes už se na tyto tradice nahlíží s nadhledem, ale symbolika „divokého roku“ v kultuře přetrvává.
Jak se slaví čínský Nový rok?
Svátek jara není jen o ohňostrojích. Pro miliony Číňanů pracujících ve velkoměstech je to jediná doba v roce, kdy se vrací do svých rodných vesnic. Tento přesun stovek milionů lidí se označuje jako Chunyun a je považován za největší pravidelnou migraci lidí na Zemi.
Legenda o netvoru jménem Nian
Všechny ty rány petard a všudypřítomná červená barva nejsou jen pro ozdobu. Podle legendy se na začátku roku objevoval krvežíznivý netvor Nian (což v čínštině znamená „rok“), který požíral úrodu a lidi. Vesničané však zjistili, že se Nian bojí tří věcí: ohně, hluku a červené barvy. Od té doby Čína každý Nový rok doslova hoří červenou barvou a ohňostroji, aby netvora zahnala.
Velký kalendář oslav
Čínský Nový rok není jednodenní záležitost. Má svůj pevný scénář, kde každý den hraje jinou roli v upevňování rodiny a přivolávání štěstí.
Předvečer (Silvestr): Noc rodinného návratu
Knedlíčky ťiao-c’ (饺子) nejsou jen chutné, ale jejich název zní jako termín pro „střídání starého s novým“. Čím více jich během silvestrovské noci sníte, tím více bohatství v novém roce získáte.
Nejdůležitější okamžik celých svátků. Rodiny se scházejí u tak zvaného „Nián yè fàn (年夜饭)“. Podává se ryba, která se záměrně nedojídá, aby symbolizovala přebytek, a knedlíčky ťiao-c’. Celou noc se bdí (rituál šou-suej), aby se zajistila dlouhověkost rodičů.
1. den: Červená a úcta ke starším
Pozor: Nesmí se zametat ani mýt vlasy, aby se „nevymyla“ čerstvá novoroční prosperita.
Oficiální start roku (17. února 2026). Lidé vycházejí v novém, červeném oblečení. Navštěvují se nejstarší členové rodiny. Děti dostávají hongbao (červené obálky plné peněz).
2. den: Návštěva u rodičů manželky
Tradičně den, kdy vdané dcery navštěvují své rodné domy. V minulosti to byla jedna z mála příležitostí, kdy se ženy mohly legálně vrátit ke své původní rodině.
3. den: Den „Červených úst“ (Den hádek)
Podle pověry v tento den visí ve vzduchu konflikty. Lidé raději zůstávají doma, nechodí na návštěvy a nepořádají hostiny. Je to den klidu a opatrnosti v komunikaci.
4. den: Uvítání bohů
V tento den se do domácností po „dovolené“ vracejí bůžkové (zejména Bůh kuchyně). Rodiny jim připravují obětiny v podobě jídla a kadidla, aby si zajistily jejich ochranu pro zbytek roku.
5. den: Den Boha bohatství a konec tabu
Od tohoto dne se už smí zametat a vyhazovat smetí.
Jeden z nejdůležitějších dnů pro obchodníky. Odpalují se největší rány petard, aby se přilákal Bůh bohatství.
6. den: Vyhánění ducha chudoby
Lidé vynášejí staré oblečení a nepořádek. Je to den čištění prostoru a přípravy na návrat k běžnějšímu rytmu, byť oslavy zdaleka nekončí.
7. den: Narozeniny všech lidí
Podle mýtu o stvoření světa je sedmý den dnem lidstva. Každý má symbolicky narozeniny. Jí se salát z čerstvých ryb (Yusheng), který se vyhazuje vysoko do vzduchu – čím výš poletí, tím víc štěstí vás čeká.
8.–9. den: Narozeniny Nefritového císaře
Devátý den je vrcholem pro taoisty. Nefritový císař je nejvyšší vládce nebes. O půlnoci z osmého na devátý den se konají velkolepé rituály s obětinami (cukrová třtina, ovoce).
10.–14. den: Přípravy na finále
Dny hostin s přáteli a rodinou. Postupně se začínají stavět a zdobit lampiony pro závěrečnou noc. Jídelníček se odlehčuje, tělo se připravuje na vyvrcholení svátků.
15. den: Svátek lampionů (Yuánxiāojié 元宵节)
Velké finále za prvního úplňku nového roku. Ulice jsou plné světelných průvodů, tancují lvi a draci. Jí se rýžové kuličky yuánxiāo 元宵 (nebo tangyuan 汤圆), které svým kulatým tvarem symbolizují rodinnou jednotu a dokonalost.
Co o Novém roce rozhodně nedělat?
Číňané věří, že prvních pár dní nastavuje tón pro celý zbytek roku. Proto existuje dlouhý seznam pověr:
Celá čínská novoroční symbolika stojí na homofonech (slovech, která stejně znějí, ale jinak se píší).
- Nezametejte: První den roku se nesmí zametat ani vynášet odpadky. Mohli byste si z domu vymést štěstí.
- Žádné hádky: Křik a pláč jsou tabu. Pokud byste nový rok začali hněvem, provázel by vás dalších 12 měsíců.
- Ostré předměty: Nůžky a nože by měly zůstat schované. Podle pověry by mohly přestřihnout nit osudu a prosperity.
- Mytí vlasů: V mandarínštině zní slovo „vlasy“ podobně jako slovo „prosperita“. Jejich mytím byste si tak mohli spláchnout bohatství.
Rychlý průvodce štěstím v roce Koně
- Barva roku: červená (ochrana) a doplňkově zlatá (bohatství)
- Co jíst: dlouhé nudle (pro dlouhověkost) a mandarinky (jejich název zní v kantonštině podobně jako slovo označující zlato)
- Jak uspět: V roce 2026 se nebojte riskovat, ale mějte připravený záchranný kruh. Ohnivá energie přeje připraveným, nikoliv hazardérům.
Čínský nový rok 2026 začne 17. února a pod vládou ohnivého Koně přinese rok plný pohybu, svobody a dynamických změn, které vyžadují odvahu i schopnost včas zabrzdit.
Bude rok 2026 vaším rokem? Rok Koně nejvíce přeje jeho přirozeným spojencům. Pokud jste se narodili v roce Tygra (například 1986, 1998) nebo Psa (1982, 1994), čeká vás období mimořádného úspěchu a harmonie. Naopak opatrnější by měli být lidé ve znamení Potkana, kteří jsou s temperamentním Koněm v přímém protikladu.