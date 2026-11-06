Fyzikové nejspíš mají první přesvědčivé důkazy mimořádně obtížně pozorovatelného rozpadu poněkud záhadně označovaného jako „Bd na mí mí“. Týká se jednoho konkrétního typu mezonu, označovaného jako B0, někdy i B0d, případně právě jen Bd. Mezony jsou částice složené ze dvou jiných. Vždycky je to kvark a antikvark. Mezon B0d se skládá z kvarku b a antikvarku d.
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Jak starý je vesmír? Jaký objem má buňka bakterie Escherichia coli? Kolik váží planeta Jupiter? Jak rychle dokázal běhat Tyrannosaurus rex? Svět je kvantitativní. Většina opravdu důležitých věcí se dá popsat pomocí čísel. Každý pátek nebo skoro každý už od roku 2023 vám vědecký redaktor Radek John nabízí jedno z nich. Čím bizarnější a překvapivější, tím lépe.
Prvnímu se česky říká spodní, z anglického „bottom“. Dřív se také využívalo označení krásný, anglicky „beauty“. Kvarku d se říká dolní, z angličtiny „down“. Odtud tedy béčka a déčka v názvu.
Když se mezony rozpadají, bývá to většinou zase na jiný typ mezonů. Kvark a antikvark uvnitř mezonu B0d se ale mohou velice vzácně navzájem anihilovat. Přemění se na energii, z níž pak vzniknou další částice: mion a antimion. Označují se řeckým písmenem mí se znaménky vyjadřujícími elektrický náboj: μ− a μ+.
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Pravděpodobnost objevu temné hmoty vychází 2,6 sigma. Zatím je to moc málo
Zatím jen 3,2 sigma
Pokus na urychlovači LHC (Large Hadron Collider, doslova Velký hadronový srážeč), který tyto rozpady zkoumá, se jmenuje LHCb. V současnosti všeobecně přijímaná teorie mikrosvěta, zvaná standardní model, předpovídá, že by k jevu mělo docházet v 1,03 z deseti miliard rozpadů.
Nejnovější měření zkombinovaná se staršími daty dávají hodnotu 1,14 z deseti miliard. Působí to jako dobrá shoda. Pravděpodobnost, že výsledky vznikly náhodou, je ale ještě poměrně vysoká.
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Fyzikové ji obvykle vyjadřují pomocí srovnání se známou Gaussovou křivkou. Konkrétně používají číslo určující šířku jejího zvonu. Říká se mu směrodatná odchylka.
Označuje se řeckým písmenem σ (sigma). Čím víc sigma, tím menší pravděpodobnost a tím lépe. Pro měření rozpadu Bd na mí mí vychází pravděpodobnost zatím jen 3,2 sigma. Odpovídá to 0,07 procenta.
Jako předběžný výsledek to stačí. Fyzikové však považují jev za prokázaný až při pěti sigma, tedy 0,0000287 procenta nebo 1:3,5 milionu. Na definitivní důkaz si proto budeme muset ještě počkat.
Triliardtina metru
Bude nutné další vylepšování výzkumných přístrojů a mnoho opakování pokusu. Jasno by mělo být někdy v polovině příštího desetiletí. Vědci by byli raději, kdyby došli k výsledkům, které standardní model neumí vysvětlit. Otevřelo by to totiž prostor pro nové a zajímavé myšlenky. Teorie z druhé poloviny minulého století se však zatím ukázala jako velice odolná.
Zdá se, že popisuje přírodu správně. Jevy typu zániku mezonu B0d by ji konečně mohly nahlodat. Standardní model totiž předpovídá i to, jak se na rozpadu jedné částice mohou podílet další částice v okolí.
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Může se to týkat i jejich duchovitých verzí, které v přírodě neustále vznikají a zase zanikají. Dají se tak zachytit jejich stopy, ačkoliv jsou moc těžké na to, aby se daly vytvořit v urychlovači. Čím je rozpad vzácnější, tím je na jejich přítomnost citlivější.
Měření zároveň umožňují vědcům nepřímo nahlédnout do světa extrémně malých rozměrů. Označují ho jako zeptoversum. Název pochází od zeptometru, 10-21 (nula desetinná čárka dvacet nul a jednička) neboli triliardtiny metru. Průměr atomu je sto miliardkrát větší.