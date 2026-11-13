Americký prezident Donald J. Trump často mluví o lidmi způsobené změně klimatu jako o hoaxu. Prosazuje těžbu fosilních paliv a jejich pálení ve velkém. Chtěl by vrátit energetiku a průmysl do osmdesátých let minulého století, případně ještě dál do minulosti. Přesto se podle skupiny vědců vedené Kanaďankou Corinne Le Quéré zasloužil o snížení celkových emisí oxidu uhličitého a dalších plynů. Udělal to prostřednictvím zatím spíše prohrané války, kterou vedou USA společně s Izraelem proti Íránu.
Převážně letecká kampaň totiž přiměla Teherán přistoupit ke kroku, kterým hrozil desítky let. Uzavřel Hormuzský průliv. Úzkým hrdlem světového obchodu proudilo před americko-izraelskými útoky dvacet procent světové produkce ropy.
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Corinne Le Quéré a spol. spočítali, že lidstvo jejich vlivem uvolní v roce 2026 do atmosféry asi 38,2 gigatuny CO2. Je to zhruba o 0,4 procenta méně, než kolik předpokládala letošní bilance založená na společném odhadu 140 předních klimatických vědců. Největší podíl na poklesu má přímo snížená spotřeba ropy.
Emise z ní se propadnou o 1,9 procenta. Celkový úbytek množství oxidu uhličitého vypuštěného do atmosféry mohl být ještě nižší. Částečně ho však dorovnala spotřeba uhlí. Množství zplodin z jeho spalování narostlo o 0,6 procenta.
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Podobné jevy zaregistrovali klimatičtí výzkumníci už dříve. Během koronavirové pandemie v roce 2020 vypustilo lidstvo do atmosféry o šest procent méně oxidu uhličitého. O něco méně se projevila finanční krize v roce 2009 – okolo dvou procent.