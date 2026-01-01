Čočka k Novému roku patří. Vyzkoušejte klasiku s uzeným, polévku nebo zapečenou

Na Nový rok by se měla jíst čočka, aby se nás držely peníze. Navíc má i blahodárné účinky na naše zdraví. Zkuste si letos připravit třeba polévku s česnekovými krutony nebo rovnou celé čočkové hody. Server Lidovky.cz vybral pro inspiraci několik receptů.
Na přelomu roku se ve většině zemí jedí potraviny, které mají kulatý či oválný tvar připomínající peníze – ať už jsou to fazole pojídané hlavně v jižní části Spojených států či v Japonsku, hroznové víno ve španělsky mluvících zemích, nebo třeba olie bollen, pečivo ve tvaru koulí podobné koblihám, plněné rozinkami či jablky a sypané cukrem, které se podává v Nizozemsku.

My máme pro tuhle příležitost čočku. Drobná zrníčka na první pohled připomínají penízky, proto by na Nový rok neměla na stole chybět – má se za to, že v následujícím roce přinese do domu hojnost.

Nový rok: čočku ano, kuře nikdy

Vedle čočky má prý tuhle superschopnost taky hrášek anebo krupice, třeba z ní připravená „milionová“ polévka s uzeným masem.

