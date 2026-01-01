Recepty z čočky:
Na přelomu roku se ve většině zemí jedí potraviny, které mají kulatý či oválný tvar připomínající peníze – ať už jsou to fazole pojídané hlavně v jižní části Spojených států či v Japonsku, hroznové víno ve španělsky mluvících zemích, nebo třeba olie bollen, pečivo ve tvaru koulí podobné koblihám, plněné rozinkami či jablky a sypané cukrem, které se podává v Nizozemsku.
My máme pro tuhle příležitost čočku. Drobná zrníčka na první pohled připomínají penízky, proto by na Nový rok neměla na stole chybět – má se za to, že v následujícím roce přinese do domu hojnost.
Nový rok: čočku ano, kuře nikdy
Vedle čočky má prý tuhle superschopnost taky hrášek anebo krupice, třeba z ní připravená „milionová“ polévka s uzeným masem.