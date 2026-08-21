Ronaldovo benzinové hračkářství. Jak si CR7 hýčká své automobilové fetiše

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Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo se podle svých slov chystá na konec kariéry a stále více se opět ochomýtá okolo svých aut, na která zatím neměl moc času. Ale ten přijde. Občas něco nového přikoupí, a tu a tam se i nějaká jeho exkluzivní ojetina objeví v prodeji. Jako právě nyní. Podívejte se na jeho nové „hračky“, ale projděte si i ty minulé.

Garáž Cristiana Ronalda hraje svoji vlastní ligu. Od Bugatti a Ferrari po Lamborghini, McLaren a Rolls-Royce – kolekce CR7 odráží stejnou filozofii, která definovala jeho kariéru: výkon, preciznost a vkus pro výjimečné věci. Fotbalová ikona, globální fenomén a jeden z nejznámějších sběratelů superaut na světě nyní opět poodhalil zákulisí své neuvěřitelné sbírky.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo ukázal část své sbírky luxusních vozů
Auto má kompletně zdokumentovanou historii, pravidelný servis a najeto necelých 58 000 kilometrů. Všechny faktury a záznamy jsou k dispozici u prodejce.
Čistě bílý exteriér v kombinaci s černým interiérem a karbonovými doplňky. Design, který ani po letech neztratil nic ze své agresivity a elegance. Vypadá přesně tak, jak byste od Cristiana Ronalda čekali.
56 fotografií

Sbírka je početná a pětinásobný držitel Zlatého míče již dříve s úsměvem přiznal, že mnohá svá auta téměř nikdy neřídil a v tak obrovském počtu už občas ani sám neví, kde přesně jsou všechna uskladněna. Po avizovaném ukončení kariéry je tedy snad bude moci konečně všechny pořádně „provětrat“.

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