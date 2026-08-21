Garáž Cristiana Ronalda hraje svoji vlastní ligu. Od Bugatti a Ferrari po Lamborghini, McLaren a Rolls-Royce – kolekce CR7 odráží stejnou filozofii, která definovala jeho kariéru: výkon, preciznost a vkus pro výjimečné věci. Fotbalová ikona, globální fenomén a jeden z nejznámějších sběratelů superaut na světě nyní opět poodhalil zákulisí své neuvěřitelné sbírky.
Sbírka je početná a pětinásobný držitel Zlatého míče již dříve s úsměvem přiznal, že mnohá svá auta téměř nikdy neřídil a v tak obrovském počtu už občas ani sám neví, kde přesně jsou všechna uskladněna. Po avizovaném ukončení kariéry je tedy snad bude moci konečně všechny pořádně „provětrat“.