Zima, mráz, tma a epidemie nemocí mnoho lidí odradí od cesty z domu a například i návštěvy fitness centra. Jak si ale udržet kondici? Jak posilovat svaly, aby tělo nechátralo a nemuseli jste se za něj stydět až se venku oteplí a odložíme zimní kabáty. Začněte cvičit doma. V následujícím přehledu najdete několik jednoduchých ale účinných cviků.

Že doma nemáte potřebné vybavení? Nenechte se tím zastavit. Velmi efektivně se dá totiž cvičit i s vlastní vahou těla. Pokud potřebujete další pomůcky, buďte kreativní.

„Nezáleží na tom, jestli máte činku o váze dva kilogramy nebo si vezmete dvoulitrovou lahev s vodou, obojí váží stejně. Dejte prostě jen průchod své kreativitě. Kromě toho máme všichni k dispozici ten úplně nejlepší stroj: vlastní tělo. S ním jdou dělat naprosté divy,“ řekl před časem serveru Lidovky.cz parkourista a lektor fitness Kevin Jágr.

Jedním z nejlepších cviků na vnitřní stabilizační systém těla je prkno neboli plank. Jágr ho doporučuje dělat každý den. „Po čase uvidíte, že v něm vydržíte déle a začnete na svém těla pozorovat i kýžené změny,“ slíbil.

Cvik provádíme na zemi či na podložce. Ruce jsou položené na předloktí s dlaněmi dole. Nohy jsou blízko u sebe a země se dotýkají pouze špičkami. Celé tělo je zpevněné, nejsme prohnutí v bedrech. Hlava nevisí dolů a je v prodloužení těla. Zadek tlačíme co nejvíce dolů, ale břichem se nedotýkáme země.

Dále doporučuje dřep, při kterém se zapojuje více svalových partií nejednou. Kromě stehenních svalů také hýždě a zádové svalstvo.

Jak správně dělat dřepy? Stoupneme si tak, abychom měli nohy trochu širší než ramena. Kolena jsou vybočená mírně do stran. Záda jsou narovnaná a ruce máme podél těla. Váhu se snažíme tlačit do pat a do boku chodidel. Nikdy netlačíme do klenby.

Super posilovací cvik nejen na ruce a prsa ale i na střed těla a záda je pak klik. Cvik se provádí na podložce nebo na zemi. Ruce jsou na ni položeny dlaněmi tak, aby byly stejně daleko od sebe jako ramena. Nohy jsou blízko u sebe a podložky či země se dotýkají jen špičky. Záda jsou rovná, lopatky tlačíme od sebe, zadek směrem dolů, hlava je rovně v prodloužení těla.

Po tréninku rozhodně nezapomeňte na důkladné protažení svalů, aby vás zbytečně nebolely. Navíc se tak zbavíte jak fyzického, tak psychického napětí.

