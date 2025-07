Bratři Konstantin a Metoděj Oba se narodili v řecké Soluni – starší Metoděj v roce 813, mladší Konstantin v roce 827. Na základě jejich jazykových schopností se usuzuje, že jejich matka byla slovanského původu – právě znalost jazyka vedla k výběru bratrů i pro misii ve Velkomoravské říši. Pouť na Velkou Moravu nebyla jejich první společnou misí. Po odchodu ze země a příchodu do Říma vstoupil Konstantin krátce před smrtí v roce 869 do kláštera, kde přijal řeholní jméno Cyril. Mladší Metoděj pokračoval ve svém poslání – ještě téhož roku vyrazil jako nově jmenovaný arcibiskup zpět na Moravu, kde měl působit v nové arcidiecézi. Cestou byl však zajat a několik let vězněn. Do země dorazil až v roce 873 po zásahu papeže. Za arcibiskupské sídlo si pravděpodobně zvolil oblast Sadů u Uherského Hradiště. Zemřel v roce 885, místo jeho hrobu však není známé. Dobový snímek z hledání hrobů věrozvěstů.