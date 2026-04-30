Policie jedenadvacetiletého hudebníka a hvězdu platformy TikTok, jehož úřední jméno je David Burke, zatkla před dvěma týdny. Vyslechl si obvinění z vraždy, které odmítá.
„Věděl, že musí umlčet oběť dříve, než zničí jeho hudební kariéru, jak pohrozila. Velmi brzy po jejím příchodu do jeho domu ji vícekrát bodl a stál poblíž, když vykrvácela,“ uvedl úřad prokurátora okresu Los Angeles v dokumentech pro soud.
Burke podle žalobců dívku znal od jejích 11 let a sexuálně ji začal zneužívat ve 13 letech, když jemu bylo 18.
Zpěvák u soudu odmítl vinu z vraždy prvního stupně a dalších zločinů. Jeho obhájci tvrdí, že se smrtí dívky nemá nic společného a že to dokážou.
Prokuratura uvádí, že má k dispozici textové zprávy, které si vyměňovali, a intimní fotografie dívky, jež měl Burke v mobilu. Ze zpráv vyplývá, že dívka žárlila na další sexuální partnerky zpěváka a že hrozila prozrazením jejich nezákonného poměru.
Rodina Rivasové Hernandezové ji nahlásila jako pohřešovanou v dubnu 2024, když jí bylo 13 let. Podle úřadů zemřela ve svých 14 letech. Dívka žila v obci Lake Elsinore vzdálené asi 120 kilometrů jihovýchodně od Los Angeles a nebylo to poprvé, co utekla z domova. Její rozčtvrcené a rozkládající se tělo policie loni v září nalezla v kufru opuštěného vozu značky Tesla registrovaného na Burkeovo jméno.
D4vd se proslavil mezi příslušníky generace Gen Z svou směsicí indie rocku, R&B a lo-fi popu. V roce 2022 se jeho píseň Romantic Homicide (Romantické usmrcení) stala virální na platformě TikTok. Vyšplhala se na čtvrté místo v žebříčku Billboard Hot Rock & Alternative Songs. Zpěvák následně podepsal smlouvu s hudebními vydavatelstvími Darkroom Records a Interscope Records a v roce 2023 vydal EP Petals to Thorns (Z okvětních lístků trny) a pokračování The Lost Petals (Ztracené okvětní lístky).
Když se v médiích objevily zprávy o nálezu pozůstatků Rivasové Hernandezové, Burke zrovna koncertoval na turné Withered World Tour. Jeho mluvčí v té době uvedl, že zpěvák s úřady plně spolupracuje. Burke později zbytek turné zrušil.