Co do designu a nápaditosti to je opravdová bomba. Skvěle vypadající, nepřehlédnutelný, nápaditý. Jméno Hipster provokuje, ale vlastně tomu vozítku docela pasuje. Ještě mnohem zajímavější je ale filozofie za ním. Dacia moc podrobností a čísel zatím neprozradila. Představení Hipsteru pojala jako manifest vzniku nové kategorie vozidel pro Evropu.
Ten navazuje na jarní výzvu Renaultu a Stellantisu, která se teď dočkala ohlasu u Evropské komise. Poté, co přísné unijní regulace vyhnaly z evropského trhu malá a levná auta, volají teď automobilky po jejich návratu. Záměr aut s pracovním názvem M0 je vytvořit kategorii „malých městských vozidel“, která nebudou muset mít všechny jízdní asistenty, hlídače únavy, automatické brzdy a další prvky, které uživatele nezajímají (spíš je štvou), ale přitom auto prodražují o desítky tisíc korun.
Hipster Concept nemá být jen designové cvičení. Vznikl jako „odpověď na měnící se potřeby mobility v Evropě“, kde se snižuje dostupnost automobilů kvůli inflaci, nárůstu regulací a s tím souvisejícím zvyšování ceny vozů.
A právě tady větří šanci Dacia. „Není to jen designová studie. Je to snaha najít funkční a dostupné řešení každodenní mobility pro miliony lidí, kteří dnes na běžné nové auto prostě nemají,“ říká o Hipsteru šéfdesignér značky David Durand. Ten vysvětluje, že v Evropě se otevírá mezera mezi levnými dvoukolkami - skútry a „stále dražšími automobily“. Právě do této mezery chce Dacia vstoupit. Levné auto pro město, dostupné pro lidi, kteří dnes zůstávají mezi „nemám na nové“ a „ojetinu už nechci“. „Mobilita se stala společenskou otázkou. A pokud budeme dál vyrábět jen drahá auta, která si většina lidí nemůže dovolit, něco je špatně,“ shrnuje. Frank Marotte, viceprezident Dacie pro prodej a marketing to ilustruje jednoduše: „Průměrná cena nových vozidel v Evropě vzrostla mezi lety 2010 a 2024 o 77 %, což daleko předstihlo kupní sílu domácností.“
„Dacia Hipster Concept nabízí 100% elektrickou, ekologickou mobilitu, přizpůsobenou každodenním potřebám a zaměřenou na snížení uhlíkové stopy o polovinu ve srovnání se současnými elektromobily. Od počátku 21. století se automobilový trh vyvíjel – zejména pod vlivem regulace a elektrifikace – směrem k vozům, které jsou stále větší, těžší, sofistikovanější... a proto také stále dražší,“ shrnuje Dacia.
„Toto je nejtypičtější projekt společnosti Dacia, na kterém jsem kdy pracoval. Má stejný společenský dopad jako Logan před 20 lety. A zahrnuje vynález něčeho, co dnes neexistuje,“ komentuje Romain Gauvin, vedoucí oddělení designu exteriérů.
Hipster sází na čisté linie a maximální účelnost. Namísto vnějších klik má jednoduché textilní pásky. Zadní světla jsou schovaná pod sklo víka kufru, ušetřila tak za plastové kryty a jsou chráněná při městských štouchancích.
Díky svislým oknům a čelnímu sklu se maximálně využil dostupný prostor. Prosklená přední část střechy přivádí světlo do kabiny a přispívá k pocitu prostornosti a řidič vidí lépe na semafory a značky. Aby se snížily náklady a hmotnost, jsou boční okna posuvná.
Celé auto je postaveno s důrazem na nízkou hmotnost a udržitelnost – používá recyklované materiály a nové technologie jako plast s 20 % recyklovaného polypropylenu.
Jak by mělo být auto vyrobené a zkonstruované zatím Dacia úplně promyšlené nemá, pravděpodobně by to nebylo zmenšené klasické auto se samonosnou karoserií, ale naopak zvětšené a propracovanější „mopedoauto“ typu Aixam či Ligier. To znamená trubkový rám s plastovými panely, což je levnější a flexibilnější řešení. I proto mluví tvůrci Hipsteru o tom, že by auto mělo jednotnou barvu karoserie danou probarvenými plastovými panely. To pomáhá i dietní hmotnosti - 800 kilogramů (pro ilustraci, je to o dvě stě kilogramů míň oproti Dacii Spring).
Při délce pouhé 3 metry, výšce 1,52 metru a šířce 1,55 metru nabídne kabina čtyři plnohodnotná sedadla a zavazadlový prostor, který lze nastavit od 70 do 500 litrů. Interiér navrhli co nejúčelněji, chytře, zároveň minimalisticky. Lavicová sedadla jsou tvořena rámem, na kterém je napnutá textilie, hudbu dodá přenosný bluetooth reproduktor místo klasického audiosystému a místo infotainmentu je tu dokovací stanici pro smartphone, který slouží jako palubní počítač, navigace i klíč.
Velkým tématem je výbava – hlavně klimatizace, ESP, různé asistenty. „Rozhodne zájem zákazníků. V Řecku klimatizace být musí. V Anglii možná stačí bunda...“ ilustruje David Durand. „Velká část zákazníků Dacie odmítá přetechnizovaná auta. Chtějí jednoduchý vůz, který startuje klíčem, funguje každý den a nemá deset obrazovek.“
Zatím jde o koncept, ale značka „nevylučuje sériovou výrobu“, pokud bude poptávka a trh připraven. „Máme technologii, máme kapacity, máme ambici. Pokud se naskytne příležitost, Hipster by se mohl stát realitou,“ říká Marotte. „Dacia reaguje na potřeby 120 milionů Evropanů žijících mimo městská centra, pro které je vůz často jediným dopravním prostředkem.“
„Nechoďme po dokonalosti, ale po tom, co dává smysl,“ dodává David Durand. Dacia vychází ze zkušeností se svým modelem Spring a ze sběru reálných dat – průměrný denní nájezd je 37 km, a průměrná rychlost pod 40 km/h. Například ve Francii 94 % motoristů najede méně než 40 km denně.