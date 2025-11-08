Bude z ní zpěvačka? Dara Rolins nazpívala duet s dcerou Lolou

Dara Rolins v rodné Bratislavě na stadionu Ondreje Nepely předvedla velkolepou show s efektním příchodem, tanečními čísly i spoustou kostýmů, přičemž jedna z paruk vážila šest kilo.
O překvapení se postarala také zpěvaččina dcera Laura, kterou má Dara Rolins s hudebníkem Matějem Homolou. Společně zazpívaly píseň Jak chcem ja ze zpěvaččina nového alba s názvem Do neba, které vyšlo jen před pár dny. Je to jediný duet na desce. Lauřino vystoupení bylo pro mnohé překvapením.
Jestli se sedmnáctiletá Laura Homolová vydá v stopách rodičů a zvolí si hudební kariéru, zatím není jasné. S maminkou se na pódiu představila už v lednu 2023 na koncertě Dara Rolins 50 v pražské O2 areně. Zazpívaly tenkrát píseň Stále dokola.
Dara Rolins a Lauřin otec, zpěvák kapely Wohnout Matěj Homola tvořili pár od roku 2005. O tři roky později se narodila Laura. Jejich vztah skončil rozchodem v roce 2010. Zpěvačka to potvrdila v listopadu téhož roku. Hudebník už tou dobou měl několik měsíců jinou známost. Po rozchodu se dohodli na péči o dceru, i když vztah nebyl bezkonfliktní. Nyní spolu vycházejí skvěle i díky dceři.
Zpěvačka ale nedávno zavzpomínala na Homolovu nevěru, která byla důvodem rozchodu. „Prostě chlapi nemají podvádět své ženy a už vůbec ne mámy svých dětí. A už vůbec ne, když jsou maličké. A Laura byla malinká. Extrémně. Takže je to taková jako podpásovka,“ řekla Rolins v pořadu Socky v slovenském rádiu Európa2.
„Dokonce ještě v období, které bylo pro mě extrémně citlivé, protože jsem ještě řešila vlastně tu nehodu a soudy a všechno. To nechceš. Takže pochopitelně, že jsem mu to nemohla zapomenout dlouho. To je jediné, co si vlastně s odstupem říkám: co kdybych zkrátila dobu kyselosti a hněvu, co jsem měla v sobě vůči němu. Ale to neovlivníš,“ prohlásila.