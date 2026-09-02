K fotce ze svatby napsala Dara Rolins jednoduše „Svoji“ a dnešní datum. Pro televizi Nova prozradila, že svatba proběhla v Itálii u jezera Lago Maggiore v kruhu rodiny a nejbližších přátel.
Právě tady si postavili vilu s výhledem na jezero. Nestěhují se tam ovšem natrvalo. Další vilu si novomanželé staví v pražské Divoké Šárce.
Pro Daru Rolins je to první svatba. S Pavel Nedvědem tvoří pár od roku 2021 a loni v lednu oznámili zasnoubení, které proběhlo také v Itálii. Dara Rolins už byla zasnoubená v roce 2004 s hokejistou Jaroslavem Bednářem. Na svatbu ovšem nedošlo a pár se rozešel v roce 2006.
Rolins pak tvořila pár s frontmanem kapely Wohnout Matějem Homolou, s nímž má osmnáctiletou dceru Lauru, které se přezdívá Lola.
Dalším jejím partnerem byl rapper Rytmus, s nímž žila ve vile v Tuchoměřicích. Ta je nyní na prodej za necelých 40 milionů korun.
Bývalý fotbalista Pavel Nedvěd má z třicetiletého manželství dceru Ivanu a syna Pavla. Před zpěvačkou tvořil pár s parkurovou jezdkyní Lucií Anovčínovou.