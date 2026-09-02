Dara Rolins a Pavel Nedvěd se vzali. Zpěvačka zveřejnila snímek s prstýnky

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  21:04aktualizováno  21:04
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Pavel Nedvěd a Dara Rolins (říjen 2022)

Pavel Nedvěd a Dara Rolins (říjen 2022) | foto: Instargam @dararolins_vermi

Dara Rolins a Pavel Nedvěd
Dara Rolins a Pavel Nedvěd
Pavel Nedvěd a Dara Rolins
Snoubenci Dara Rolins a Pavel Nedvěd si užívají romantické chvíle v Itálii. (8....
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Zpěvačka Dara Rolins (53) se provdala za manažera české fotbalové reprezentace Pavla Nedvěda (54). Zprávu o svatbě oznámila snímkem rukou se snubními prsteny. Svatba proběhla v Itálii.

K fotce ze svatby napsala Dara Rolins jednoduše „Svoji“ a dnešní datum. Pro televizi Nova prozradila, že svatba proběhla v Itálii u jezera Lago Maggiore v kruhu rodiny a nejbližších přátel.

Právě tady si postavili vilu s výhledem na jezero. Nestěhují se tam ovšem natrvalo. Další vilu si novomanželé staví v pražské Divoké Šárce.

dararolins_vermi

02.09.2026
Svoji :)

2. září 2026 v 19:59, příspěvek archivován: 2. září 2026 v 20:44
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Pro Daru Rolins je to první svatba. S Pavel Nedvědem tvoří pár od roku 2021 a loni v lednu oznámili zasnoubení, které proběhlo také v Itálii. Dara Rolins už byla zasnoubená v roce 2004 s hokejistou Jaroslavem Bednářem. Na svatbu ovšem nedošlo a pár se rozešel v roce 2006.

Rolins pak tvořila pár s frontmanem kapely Wohnout Matějem Homolou, s nímž má osmnáctiletou dceru Lauru, které se přezdívá Lola.

Dalším jejím partnerem byl rapper Rytmus, s nímž žila ve vile v Tuchoměřicích. Ta je nyní na prodej za necelých 40 milionů korun.

Bývalý fotbalista Pavel Nedvěd má z třicetiletého manželství dceru Ivanu a syna Pavla. Před zpěvačkou tvořil pár s parkurovou jezdkyní Lucií Anovčínovou.

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