Dara Rolins si sbalila kufry a zamířila do svého oblíbeného útočiště v Ras al-Khaimah. Zatímco v Česku se na konci srpna počasí ochladilo, zpěvačka si v Emirátech užívá teplot kolem 36 stupňů. A tentokrát má celý apartmán jen pro sebe.
„Čas jen pro mě,“ napsala Dara ke své fotografii na Instagramu. Následně vysvětlila, proč se rozhodla na několik dní odjet sama a dopřát si klid bez společnosti partnera i rodiny.
„Ten občas potřebuje každý z nás. Být sama, se svými myšlenkami. My střelci potřebujeme svobodu víc, než kterékoli jiné znamení. A i když potřebujeme i tu svou občasnou samotu, jsme vždy tam, kde je nás potřeba,“ zafilozofovala.
Dara se v Emirátech podle svých slov necítí jako na klasické dovolené. Místní apartmán, který vlastní už několik let, považuje za své zázemí a říká mu jednoduše „chata“.
„Na hotel bych sama nešla, ale k nám na ‚chatu‘ bez váhání i sólo. Mám to tady ráda, máme to tady dlouho a nevadí mi sem jezdit i v létě,“ svěřila se.
Samotný pobyt navíc zapadá do období, kdy si Dara dává delší pracovní pauzu. Zpěvačka si naplánovala rok bez koncertování a vystupování a chce více času věnovat také soukromí a dalším životním plánům.
Tentokrát jí společnost nedělá ani její partner Pavel Nedvěd. Dara si tak může vychutnat přesně to, co podle vlastních slov potřebovala a to čas o samotě.
Bez ní je tentokrát také dcera Laura, které Dara přezdívá Lola. Ta se chystá na studium v zahraničí. Podle dříve zveřejněných informací má nastoupit na IE University v Madridu.
Dara se přesto v Emirátech úplně neocitla bez známých tváří. Do Dubaje se totiž nedávno přestěhovala její kamarádka Simona Krainová s rodinou. Od Darina apartmánu je přitom Dubaj vzdálená necelých sto kilometrů.