Proslavila se také jako původní dabérka Lilo v animovaném filmu Lilo & Stitch a zahrála si i ve filmu Donnie Darko. O jejím úmrtí informoval 16. června její přítel Roy Hernandez. Soudní lékař okresu Los Angeles nyní uvedl, že zemřela na komplikace spojené s AIDS, tedy syndromem získaného selhání imunity.
Podle úřední zprávy se herečka zároveň potýkala s chronickým užíváním vícero návykových látek. Její otec John David Schwallier už dříve deníku The New York Times potvrdil, že zemřela na komplikace bakteriální meningitidy a infekce krve. Uvedl také, že byla bez domova a žila se svým přítelem poblíž nemocnice v Los Angeles.
Její přítel Roy Hernandez serveru TMZ řekl, že u ní došlo k sepsi způsobené „několika vážnými infekcemi krve“. Na platformě GoFundMe založil sbírku, která měla pokrýt péči o herečku v posledních dnech jejího života.
„Lékaři u Daveigh diagnostikovali meningitidu a několik závažných infekcí krve,“ napsal tehdy. Jeho žádost o finanční pomoc však později zpochybnil bývalý manažer herečky. „Její stav se stal kritickým a lékaři mi řekli, že jí možná nezbývá mnoho času,“ uvedl.
Podle rodičů se Daveigh Chase, vlastním jménem Daveigh Schwallierová, potýkala se závislostí už od svých 13 let. V 19 letech se pohádala s matkou a rodina s ní následně ztratila kontakt. Kvůli problémům postupně ukončila hereckou kariéru a stáhla se z veřejného života. Přerušila kontakty s většinou rodiny i přátel.