David Gránský se pochlubil novinou. Bude z něj dvojnásobný otec

Herec David Gránský (33) a jeho žena, optička Nikola (32) čekají přírůstek do rodiny. S novinkou se pochlubili na sociálních sítích. Manželé už mají tříletého syna.
„Jen co jsme si trochu oddechli… A jdeme znovu!“ napsal nastávající otec k fotce s těhotnou manželkou a synem.

U oznámení se hned objevila spousta gratulací. „Juchů, dvojitá jízda! Nezastavujeme,“ napsala herečka Veronika Arichteva, která také čeká druhé dítě.

„Gratulace,“ napsala moderátorka a herečka Eva Decastelo. K přáním se přidaly i další herečky. „Jeee, gratuluji,“ napsala Regina Řandová. „Miluju vás a už se těším!“ přidala se Michaela Tomešová. „Double radost, gratuluju,“ napsala misska Iveta Lutovská.

Nikola Gránská (za svobodna Madunická) a David Gránský jsou spolu patnáctým rokem, vzali se v létě 2019.

V roce 2022 se jim narodil syn, kterému manželé dali jméno Mateo. I když doufali v přirozený porod, chlapec nakonec přišel na svět císařským řezem.

