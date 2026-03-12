David Pastrňák je opět tatínkem. S manželkou mají další holčičku

Novopečení rodiče zatím narození dcery neoznámili, udělal tak ovšem trenér Marco Sturm. „Podle trenéra Sturma David Pastrňák a jeho žena Rebecca přivítali dcerku. Gratulujeme Pastrňákovým,“ stojí v prohlášení klubu Boston Bruins s tím, že očekávají, že Pastrňák dnes nastoupí na led v zápasu se San Jose Sharks.
David Pastrňák a Rebecca Rohlssonová se dali dohromady v roce 2018. O tři roky později se jim narodil syn Viggo, který po šesti dnech zemřel. V létě 2023 se dvojici narodila dcera.
„Freya Ivy Pastrňák už je na světě. O tomto okamžiku jsme dlouho snili a nemohl jsem být více pyšný na své dvě krásné dívky. Nemůžu se dočkat, až tě budu sledovat, jak jsi ta nejlepší máma pro naše malé zlatíčko,“ napsal tenkrát novopečený tatínek na sociálních sítích.
Hokejista si svou švédskou snoubenku vzal loni v srpnu. Přestože se chtěli původně brát v Česku, nakonec měli veselku v Chorvatsku. Svatba byla na ostrově Hvar.
Mezi svatebními hosty nechyběli Radko Gudas, Jakub Voráček, Petr Mrázek, David Krejčí, Pavel Zacha nebo Brad Marchand, kteří si předsvatební party užili na jednom z ostrůvků v Jaderském moři.