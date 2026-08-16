David Prachař a Sarah Haváčová se vzali. Prozradil to slavný jazzman

„Nesmírně se bavím hrou na kostelní varhany na svatbě mého kamaráda, skvělého českého herce Davida Prachaře. A najednou do toho přijde další moc dobrá recenze z Anglie,“ napsal hudebník na sociálních sítích k příspěvku, kde sdílel i fotky ze svatby.
David Prachař v minulosti už byl ženatý. S první exmanželkou Danou Batulkovou má syna Jakuba (42) a dceru Marianu (32). Manželé se rozvedli v roce 2003.
Herec si pak vzal Lindu Rybovou, se kterou má tři děti – dcery Rozálii (23) a Josefínu (21) a syna Františka (18). Rozchod oznámili na začátku ledna 2026 s tím, že už delší dobu žijí odděleně. Vyjádřili se poté, co herce vyfotili, jak se vede za ruku s kolegyní Sarah Haváčovou.
S manželkou prý i po rozchodu vychází dobře. „Tam je všechno při starém. Dál spolu komunikujeme dobře. Nemáme žádný problém. Spojují nás děti, takže to je úplně v pohodě,“ uvedl Prachař v únoru.
Před necelým měsícem se oženil také syn Davida Prachaře Jakub. Vzal si herečku Saru Sandevu. Pro něj to byla druhá svatba. Jeho první exmanželkou je Agáta Hanychová, se kterou má dceru Miu.