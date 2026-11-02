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Ross z Přátel slaví šedesátiny. Schwimmer pár dílů seriálu i režíroval

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  10:56
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Americký herec David Schwimmer, který se narodil 2. listopadu 1966, se proslavil rolí ve známém televizním seriálu Přátelé, kde hrál celých deset sezon. Postava paleontologa Rosse Gellera je sice jeho zdaleka nejslavnější rolí, o hereckých kvalitách diváky však přesvědčil například také v ceněném seriálu z druhé světové války Bratrstvo neohrožených.

David Schwimmer je rovněž úspěšný dabér – v originále namluvil žirafáka Melmana z animované filmové série Madagaskar – a zkusil si také práci režiséra.

Hvězdy seriálu Přátelé v 90. letech: Jennifer Anistonová, Matthew Perry, David Schwimmer, Lisa Kudrowová, Courteney Coxová a Matt LeBlanc
David Schwimmer v seriálu Přátelé
David Schwimmer, Matt LeBlanc a Matthew Perry
Seriál Přátelé (zleva): David Schwimmer (Ross Geller), Lisa Kudrowová (Phoebe Buffayová), Matthew Perry (Chandler Bing), Jennifer Anistonová (Rachel Greenová), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) a Courteney Coxová (Monica Gellerová)
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Narodil se v rodině židovských právníků v newyorském Queensu, vyrůstal ale v Los Angeles. S hraním začal již během studií na střední škole na Beverly Hills, na přání rodičů sice šel na vysokou školu, na chicagské Severozápadní univerzitě ale stejně studoval herectví a umění.

Alley Millsová, Fred Savage, Dan Lauria, Olivia d’Abo, David Schwimmer a Jason Hervey v seriálu Báječná léta (1988)

Po studiích si založil vlastní divadelní společnost Lookingglass a koncem 80. let se začal objevovat v televizi. Před Přáteli ho čeští televizní diváci mohli vidět třeba v několika dílech úspěšného sentimentálního seriálu Báječná léta.

Schwimmerova definitivní cesta ke slávě začala v září 1994, kdy americká televize NBC odvysílala první díl seriálu o šestici mladých lidí žijících na Manhattanu. David Schwimmer byl přitom prvním, koho si autoři vybrali, až postupně přibylo zbylých pět herců. Každý z nich měl za sebou jen menší role před kamerou, například Matthew Perry (Chandler) se mihl v Beverly Hills 90210, Courtney Coxová (Monica) hrála mimo jiné v jedné epizodě seriálu To je vražda, napsala.

Seriál Přátelé (zleva): David Schwimmer (Ross Geller), Lisa Kudrowová (Phoebe Buffayová), Matthew Perry (Chandler Bing), Jennifer Anistonová (Rachel Greenová), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) a Courteney Coxová (Monica Gellerová)

Přátelé se nakonec vysílali deset let a po celou dobu si udrželi vysoký standard. Úspěch Přátel ale všechny rychle zařadil mezi největší hvězdy showbyznysu. Po konci seriálu, jehož závěrečnou 236. epizodu si v květnu 2004 jen ve Spojených státech nenechalo ujít 52,5 milionu diváků, ale podobně jako jeho kolegové zjistil, jak obtížné je na takový úspěch navázat. Před kamerou – častěji tou televizní – se sice dnes David Schwimmer objevuje poměrně pravidelně.

Většinou se ovšem jedná jen o vedlejší role, třeba jako v nových epizodách seriálu Will a Grace z let 2018 a 2019. Před pár lety nicméně dostal hlavní roli v britském špionážním sitcomu Intelligence a později vzbudilo pozornost opětovné televizní setkání všech hlavních hrdinů Přátel.

Nejnověji měl David Schwimmer výraznou hereckou příležitost v mysteriózním seriálu Husí kůže, kde si ve druhé sérii zahrál bývalého učitele botaniky a rozvedeného otce dospívajících dvojčat.

Kvíz: Jak dobře znáte seriál Přátelé?

Matthew Perry, Courteney Coxová, Matt LeBlanc, Lisa Kudrowová, David Schwimmer...

20. května 2021
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