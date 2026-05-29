Proč a kdy se slaví Den dětí?
Vyhlášení dne, který by byl věnován dětem a slavil by se po celém světě, zaznělo už v roce 1925 na Světové konferenci pro blaho dětí. Ta se konala 1. června. Ve stejný den se konalo i shromáždění sirotků v San Francisku.
S ideou pravidelných oslav dne dětí přišly již v roce 1949 společně Mezinárodní demokratická federace žen, Mezinárodní odborové sdružení učitelů a Světová federace demokratické mládeže. Tyto organizace sdružovaly především levicově smýšlející členy.
Oficiálně se Mezinárodní den dětí (MDD) poprvé slavil 1. června 1950 ve více než 50 zemích světa. Pevné datum, tedy 1. červen, však bylo stanoveno až v roce 1952. V tomto roce byla také na Světové konferenci o blahu dětí schválena Ženevská konvence na ochranu dětí.
Organizace spojených národů (OSN) a Dětský fond OSN (UNICEF) pak ale vyhlásily 20. listopad za Světový den dětí. Stalo se tak v roce 1959 společně s přijetím Deklarace práv dítěte. O třicet let později byla ke stejnému datu schválena v OSN také Konvence o právech dítěte.
V některých státech se tak Den dětí slaví začátkem června, jinde v listopadu podle doporučení OSN a někde slaví oba dna dny, v červnu i v listopadu.
Jak se slaví Den dětí?
Prvního června a kolem tohoto data se konají různé sportovní a společenské akce, většinou s dětskou tematikou. Děti rovněž dostávají drobné dárky.
„Z našich průzkumů dlouhodobě vidíme, že Den dětí se slaví spíš neformálně. Lidé nejčastěji sáhnou po oblíbených dobrotách a vyrazí ven. Velké dárky ustupují drobnostem, které udělají okamžitou radost a dají se sdílet. Často jde o spontánní oslavy, výlet nebo odpoledne na hřišti,“ uvedla vedoucí korporátní komunikace a Public Affairs společnosti BILLA ČR Dana Bratánková.
Mezinárodní den dětí je ale i příležitostí blýsknout se svými cukrářskými dovednostmi a přitom potěšit nejmladší členy rodiny. Děti všeho věku nepohrdnou vymazleným dortem, domácí zmrzlinou, efektními mini dezerty ani načančaným pohárem. Oslavit svátek dětí můžete také tím, že ke společnému pečení přizvete i malé pomocníky.
