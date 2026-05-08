Den matek 2026: Kdy se slaví. Tradice doma i ve světě

Tereza Hrabinová
  6:00
Den matek připadá v roce 2026 na neděli 10. května. Svátek je příležitostí vzdát hold matkám po celém světě – květinou, dárkem nebo společně stráveným časem. Jaká je jeho historie a jak se slaví jinde ve světě?
Den matek letos oslavíme 10. května. Termín tohoto svátku je pohyblivý a připadá vždy na druhou květnovou neděli. Pro všechny syny a dcery je příležitostí vyjádřit vděčnost a lásku za mateřskou péči a obětavost.

Radost ale nemusíte dělat jen maminkám. Květinou, přáním nebo drobným dárkem můžete potěšit také babičky, tetičky nebo jiné důležité ženy ve vašem životě. Malé děti vyrábějí roztomilá vlastnoruční přání, starší sáhnou po drobnostech z kapesného a dospělí nejčastěji volí květiny.

Proč se slaví Den matek?

Kořeny tohoto mezinárodního svátku sahají až do starověkých civilizací. Jako první vzdávali matce hold staří Řekové, kteří uctívali bohyni Rheu, považovanou za matku všech bohů.

Ve středověké Anglii pak vznikla tradice Mothering Sunday. Každý rok, tři týdny před Velikonocemi, dostávali lidé volno, aby se mohli vrátit domů, obejmout své matky a společně zajít na bohoslužbu.

Moderní podoba svátku, jak ji známe dnes, se zrodila až na začátku 20. století ve Spojených státech. Stála za ní Anna Reevesová Jarvisová, matka jedenácti dětí, která se zasazovala o větší společenské uznání rolí matek. Její úsilí nakonec podpořil i americký prezident Woodrow Wilson – a v roce 1914 vyhlásil druhou květnovou neděli jako oficiální Den matek.

V Československu jsme na oficiální oslavy museli počkat do roku 1923, kdy se začal slavit zásluhou Alice Masarykové, dcery prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tradici přivezla ze Spojených států – a osud tomu chtěl, že první ročník připadl na rok, kdy zemřela její matka Charlotta Garrigue Masaryková.

Po druhé světové válce Den matek ustoupil do pozadí. Za komunistického režimu jste ho v kalendářích najít nemohli, prim zde hrál Mezinárodní den žen (MDŽ). Po roce 1989 se Den matek obnovil a v kalendáři si našly své místo oba svátky.

Jak se slaví Den matek v zahraničí?

Druhá květnová neděle patří v mnoha zemích světa maminkám. V tento den slaví například v Austrálii, Belgii, Brazílii, Číně, Dánsku, Německu, Finsku, Řecku, Itálii, Japonsku, Kanadě, Rakousku či Turecku.

Jiné státy si však zvolily vlastní termín: Poláci vzdávají maminkám hold 26. května, Francouzi a Švédové až poslední květnovou neděli a třeba v Egyptě a Maroku slaví Den matek již 21. března, symbolicky na první jarní den. Argentinci zase čekají až na říjen.

Oslavy se ale napříč světem liší nejen datem, ale i stylem. V Británii, Mexiku či Francii je běžné pozvat maminku na slavnostní rodinnou večeři. Na Filipínách je matka vnímána jako „světlo domácnosti“ – a během svého dne si zaslouží rozmazlování, nákupy nebo relax v salonu krásy. V Nepálu se naopak pozornost obrací k těm, které již odešly: během svátku Mata Tirtha Aunsi se lidé vydávají k posvátnému jezírku, aby v odrazu jeho hladiny mohli symbolicky spatřit tvář zesnulé matky.

Den matek není jen emocionální, ale také ekonomickou událostí. Například v USA vygenerují květnové oslavy obrat v řádech miliard dolarů, přičemž největší podíl připadá právě na květiny, šperky a společné zážitky. V Česku není situace jiná: květnové prodeje květinářství pravidelně rostou až o desítky procent a Den matek patří k nejsilnějším obdobím roku hned po Vánocích a Valentýnu.

