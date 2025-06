Tipy na dárek ke Dni otců: Fotodárky : zarámovaný obrázek, hrneček, podložka pod myš , které si tatínek může vzít do práce, aby si nemyslel, že si od svých zlatíček v práci odpočine.

Klíčenka se jmény nebo kryt na mobil , aby měl zlatíčka při sobě i ve volném čase.

Tričko se vtipným, ale vkusným nápisem.

Čokolády a kalorické dobroty, případně něco tekutého na nervy

Hezkou službu může udělat i dobrá večeře doma , během které pro tatínka svých dětí připravíte všechno, co má rád. Někdy stačí i maličkost. Třeba když zatnete zuby a půjčíte mu na jeden večer televizní ovladač.

Děti jsou nejšťastnější, když jsou šťastní jejich rodiče, tak se zkuste zamyslet nad dárkem, který by prospěl oběma rodičům: poukaz na večeři, masáž, bublinkovou koupel. Případně křišťálovou kouli, aby tatínek konečně pochopil, co po něm maminka chce.