Například v Mělníku oslaví Den svatého Patrika v sobotu 14. března. Střed města ožije zelenou barvou, pivem a irskými dobrotami. Ve stejný den se budou oslavy konat i v Sokolovně Řepy.
Pražská restaurace Manifesto Anděl se zahalí do irské zelené barvy už v pátek 13. března a do 15. března pro návštěvníky chystá tematická jídla, drinky i soutěže o ceny. Návštěvníci v zeleném budou mít výhodu.
Ještě o den dříve, tedy ve čtvrtek 12. března, startuje St. Patrick’s Festival Prague.
V Praze lze tento svátek oslavit lahodnou whiskey a točeným Guinnessem i v některém z pravých irských barů, jako je The Dubliner, The James Joyce nebo J. J. Murphy’s Irish Pub.
Kdo to byl svatý Patrik?
Příběh svatého Patrika začíná na konci 4. století ve Velké Británii. Narodil se do bohaté rodiny, ale v 16 letech byl unesen piráty a prodán do otroctví do galského Irska, kde se stal pastýřem. Po šesti letech se mu podařilo uprchnout zpátky domů.
Na takzvaný smaragdový ostrov, jak bylo Irsko nazýváno v bardských písních, se ale vrátil jako misionář. Křesťanství mu zde pomáhala šířit znalost místní kultury, tradic a symbolů. Dokonce prý ovládal jazyk druidů.
To on vytvořil takzvaný keltský kříž, když na kříž umístil slunce, jakožto mocný irský symbol. Svatou Trojici zase vysvětloval na trojlístku, ke kterému už před příchodem svatého Patrika chovali staří Keltové zvláštní úctu jako k rostlině, která ohlašuje příchod jara. Po obrácení Irů na křesťanskou víru si pak často lidé zdobili cestou do kostela klopu kabátu trojlístkem utrženým v trávě.
V Irsku se zasloužil nejen o položení základů křesťanství, ale zřídil tu na 300 kostelů a osobně pokřtil na 120 tisíc věřících. Podle legendy také vyhnal z Irska všechny hady. Dodnes se vedou dohady, zda se nejednalo o symboliku a zmíněnými hady nebyli myšleni pohané. Podle archeologických vykopávek totiž v Irsku nikdy žádní hadi nebyli.
Později byl tento křesťanský misionář prohlášen za svatého a stal se také patronem Irska.
Den svatého Patrika v Praze i v Irsku letos trochu jinak. A za 20 let všichni Irové společně?
Zelená je všude. Jak se Den svatého Patrika slaví?
Svátek svatého Patrika proto opěvuje irské tradice, kulturu a historii. Lidé se oblékají do zeleného, zdobí domovy zelenou barvou, malují si na obličej trojlístky a vyrážejí do ulic se zeleným kloboukem na hlavě.
„Přibližně od devátého nebo desátého století lidé v Irsku slaví římskokatolický svátek na počest svatého Patrika 17. března. První průvod na den svatého Patrika se nekonal v Irsku, ale v Americe. Záznamy ukazují, že 17. března 1601 se konal průvod ve španělské kolonii St. Augustine na Floridě,“ popisuje web HISTORY.com
„O více než století později irští vojáci sloužící v anglické armádě tesknili po domově a 17. března 1762 pochodovali v New Yorku, aby uctili památku irského patrona. Nadšení pro průvody na Den svatého Patrika v New Yorku, Chicagu, Bostonu a dalších raných amerických městech odtud jen rostlo,“ přidává web.
V roce 1962 se v Chicagu zrodila další tradice – řeka se vždy na tento den barví na zeleno.
Den svatého Patrika, který je rovněž národním svátkem Irska, se slaví 17. března, protože tento den svatý Patrik v roce 461 zemřel. Český kalendář si ale pro jméno Patrik vybral 19. únor.
Pije se whisky i barevné pivo
Tradičním nápojem Dne svatého Patrika je irská whiskey a černé pivo stout, zejména značka Guinness. V mnoha zemích, i v Česku, se pije také zelené pivo, které se stalo symbolem tohoto svátku, ale i jara a probouzející se přírody.
Nejen pro Iry je Den svatého Patrika skvělou příležitostí k oslavě a setkání s přáteli nad sklenkou dobré whiskey nebo sklenicí vychlazeného piva.
A když si také v tento den prohlédnete trsy trojlístků v trávě, třeba mezi nimi najdete čtyřlístek. Kdo na něj podle staré keltské pověry narazí, bude mít štěstí.