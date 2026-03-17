Den svatého Patrika se slaví celý svět. Oslavte ho i v Česku

Na 17. březen připadá Den svatého Patrika. Vše se oblékne do zelené, irská whiskey a zelené pivo tečou proudem, lidé tančí a radují se. Svátek, opěvující irské tradice, kulturu a historii, se slaví po celém světě, zejména v zemích s irskou komunitou, tedy ve Velké Británii, USA nebo Kanadě. Oslavy se ale konají i v Česku.
Sedmnáctý březen je symbolem irského patrona svatého Patrika.

Sedmnáctý březen je symbolem irského patrona svatého Patrika. | foto: Reuters

Tanečníci v centru Londýna.
Návštěvnice sledující New Yorský průvod.
Příprava na oslavy a obarvení řeky a kanálu ve městě Chicago.
V Londýně slavili den svatého Patrika. (17. března 2019)
13 fotografií

Kdo to byl svatý Patrik?

Příběh svatého Patrika začíná na konci 4. století ve Velké Británii. Narodil se do bohaté rodiny, ale v 16 letech byl unesen piráty a prodán do otroctví do galského Irska, kde se stal pastýřem. Po šesti letech se mu podařilo uprchnout zpátky domů.

Na takzvaný smaragdový ostrov, jak bylo Irsko nazýváno v bardských písních, se ale vrátil jako misionář. Křesťanství mu zde pomáhala šířit znalost místní kultury, tradic a symbolů. Dokonce prý ovládal jazyk druidů.

Sedmnáctý březen je symbolem irského patrona svatého Patrika.
Tanečníci v centru Londýna.
Návštěvnice sledující New Yorský průvod.
Příprava na oslavy a obarvení řeky a kanálu ve městě Chicago.
13 fotografií

To on vytvořil takzvaný keltský kříž, když na kříž umístil slunce, jakožto mocný irský symbol. Svatou Trojici zase vysvětloval na trojlístku, ke kterému už před příchodem svatého Patrika chovali staří Keltové zvláštní úctu jako k rostlině, která ohlašuje příchod jara. Po obrácení Irů na křesťanskou víru si pak často lidé zdobili cestou do kostela klopu kabátu trojlístkem utrženým v trávě.

V Irsku se zasloužil nejen o položení základů křesťanství, ale zřídil tu na 300 kostelů a osobně pokřtil na 120 tisíc věřících. Podle legendy také vyhnal z Irska všechny hady. Dodnes se vedou dohady, zda se nejednalo o symboliku a zmíněnými hady nebyli myšleni pohané. Podle archeologických vykopávek totiž v Irsku nikdy žádní hadi nebyli.

Později byl tento křesťanský misionář prohlášen za svatého a stal se také patronem Irska.

Zelená je všude. Jak se Den svatého Patrika slaví?

Svátek svatého Patrika proto opěvuje irské tradice, kulturu a historii. Lidé se oblékají do zeleného, zdobí domovy zelenou barvou, malují si na obličej trojlístky a vyrážejí do ulic se zeleným kloboukem na hlavě.

„Přibližně od devátého nebo desátého století lidé v Irsku slaví římskokatolický svátek na počest svatého Patrika 17. března. První průvod na den svatého Patrika se nekonal v Irsku, ale v Americe. Záznamy ukazují, že 17. března 1601 se konal průvod ve španělské kolonii St. Augustine na Floridě,“ popisuje web HISTORY.com

„O více než století později irští vojáci sloužící v anglické armádě tesknili po domově a 17. března 1762 pochodovali v New Yorku, aby uctili památku irského patrona. Nadšení pro průvody na Den svatého Patrika v New Yorku, Chicagu, Bostonu a dalších raných amerických městech odtud jen rostlo,“ přidává web.

V roce 1962 se v Chicagu zrodila další tradice – řeka se vždy na tento den barví na zeleno.

Den svatého Patrika, který je rovněž národním svátkem Irska, se slaví 17. března, protože tento den svatý Patrik v roce 461 zemřel. Český kalendář si ale pro jméno Patrik vybral 19. únor.

Pije se whisky i barevné pivo

Tradičním nápojem Dne svatého Patrika je irská whiskey a černé pivo stout, zejména značka Guinness. V mnoha zemích, i v Česku, se pije také zelené pivo, které se stalo symbolem tohoto svátku, ale i jara a probouzející se přírody.

Například v Praze lze tento svátek oslavit v některém z pravých irských barů, jako je The Dubliner, The James Joyce nebo J. J. Murphy’s Irish Pub nebo během St. Patrick’s Festival Prague.

Nejen pro Iry je Den svatého Patrika skvělou příležitostí k oslavě a setkání s přáteli nad sklenkou dobré whiskey nebo sklenicí vychlazeného piva.

A když si také v tento den prohlédnete trsy trojlístků v trávě, třeba mezi nimi najdete čtyřlístek. Kdo na něj podle staré keltské pověry narazí, bude mít štěstí.

Den svatého Patrika se slaví celý svět. Oslavte ho i v Česku

Sedmnáctý březen je symbolem irského patrona svatého Patrika.

