Jak vznikl Den Země
Kořeny vzniku Dne Země sahají hluboko do šedesátých let 20. století a jsou v zásadě dva, uvádí server Cooldecor. Prvním iniciátorem byl americký mírový aktivista John McConnell, který v roce 1969 na konferenci UNESCO v San Franciscu navrhl, aby se zavedl jeden den, který bude věnován celé naší planetě. Navrhl i název Den Země a také datum 21. března, kdy je na obou polokoulích Země stejně dlouhý den a noc.
Druhým původcem tohoto svátku byl americký senátor Gaylord Nelson, který na konferenci v Seattlu v roce 1969 navrhl, aby se 22. dubna 1970 konala speciální celoamerická environmentální vzdělávací akce, která by problematiku i nutnost ochrany životního prostředí přiblížila lidem.
Koordinaci akce dostal na starost průkopník environmentálního práva Denis Hayes. Nelson s Hayesem také navrhli, aby se akce jmenovala Den Země.
Akce měla se konala a po celých Spojených státech měla velký ohlas. Server připomíná, že mnoho lidí si totiž myslelo, že jde o protest proti válce ve Vietnamu, proto ji podpořila i celá řada představitelů levicových a pacifistických organizací.
V roce 1990 se k americkému svátku oficiálně přidala celá řada dalších zemí, včetně tehdejšího Československa, čímž se z Dne Země stal Mezinárodní den Země. Dnes se slaví ve 193 zemích světa.
Co a jak se slaví
Každoročně si tak lidé 22. dubna připomínají důležitost ochrany životního prostředí.
Hlavně ekologové připravují výchovné, vzdělávací i zábavné programy na téma ochrany přírody, udržitelnosti životního prostředí či třídění odpadů.
Ekocentra nebo zoologické zahrady pořádají výstavy, přednášky, exkurze, výlety či soutěže. Ve školách například děti vyrážejí na úklid okolí školy nebo celé obce, ale kolem Dne Země se konají i další úklidové akce jako například Ukliďme Česko nebo Čistá řeka Sázava.