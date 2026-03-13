Když se Denisa Pfauserová poprvé podívala na své snímky v plavkách, její reakce byla prý spontánní a nekompromisní. „Říkám si: ‚Ty krávo, já mám celulitidu jak hovado!‘“ přiznala bez obalu. Nejprve ji napadlo fotografie okamžitě smazat, aby je nikdo neviděl. Nakonec si to ale rozmyslela a rozhodla se udělat pravý opak.
„Pak si říkám, jen ať to každý vidí,“ napsala herečka. Podle ní totiž právě takto ve skutečnosti vypadá zdravé ženské tělo, i když sociální sítě často vytvářejí dojem, že by mělo být dokonalé jako po úpravách ve photoshopu a bez jakýchkoliv nedokonalostí.
Pfauserová zároveň připomněla, že celulitida je naprosto běžná věc a podle odhadů ji má až devadesát procent žen. Tukové zásoby nejsou jen estetickou záležitostí, ale mají i biologickou funkci. Slouží například jako energetická rezerva během těhotenství a kojení, chrání matku i plod a podílejí se na produkci estrogenu, který souvisí s plodností. Roli hraje také samotná struktura ženské kůže, která je tenčí než mužská a obsahuje více tukové tkáně.
Velkou roli v hereččině rozhodnutí sdílet fotografie v plavkách sehrálo i mateřství. Pfauserová uvedla, že každý den sleduje, jak ji její malé dítě pozoruje a napodobuje vše, co dělá. Nechce proto, aby vyrůstalo s pocitem, že by se jeho máma měla za své tělo stydět.
„Chci, abych dceři předala to, že se mám ráda taková, jaká jsem,“ vysvětlila. Podle ní je důležité ukazovat dětem, že je v pořádku a normální mít pár kilo navíc, různé nedokonalosti, nebo jako mnoho žen každé prso jinak velké.
„Jednou se takhle na sebe bude dívat i ona a každá máma si určitě přeje, aby její dítě bylo samo se sebou spokojené. Tak pojďme tento řetězec střihnout a začít u sebe,“ vzkázala Denisa Pfauserová svým sledujícím.
Svůj příspěvek zakončila s nadsázkou. Kdyby byla fotografkou, poslední snímek by prý nazvala „Mateřství bez obalu“. Přiznala, že dobře ví, že jde svým příspěvkem „hodně s kůží na trh“, ale věří, že mnoho lidí podobnou upřímnost ocení. V prostředí sociálních sítí plném filtrů a dokonalých póz může podle ní právě takový moment představovat potřebný „reality check“.