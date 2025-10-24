Diamant Koh-i-noor patří mezi největší na světě, i když prvenství mu nepatří. Rozhodně je ale nejslavnějším a zřejmě také nejkontroverznějším drahým kamenem světa. Vytěžili ho v povrchových dolech u řeky Krišna v Ándhrapradéši v jižní Indii. Jeho geologický původ byl ale dlouho záhadou.
Vznikl hlouběji než většina diamantů
Teprve loni zveřejnili vědci z katedry geologie z Univerzity v Puné v časopise Journal of Earth System Science závěry výzkumu, který odhalil kolébku Koh-i-nooru. Je jí kimberlitové pole v oblasti zvané Wajrakarur, kterým řeka Krišna na své cestě ze západu na východ indického kontinentu protéká.
Líheň diamantů
Hornina zvaná kimberlit má původ ve vyvřelém sopečném magmatu. Jak teplota klesá, magma tuhne a dochází v něm ke krystalizaci. Kimberlit je proto zdrojem diamantů, a to jak v Indii, tak zejména v jižní Africe.
Koh-i-noor vznikl podle vědců před 1,1 miliardou let hluboko pod povrchem Země, za extrémně vysoké teploty a tlaku. Svědčí o tom i obsažený bór, který mu dodává typicky namodralou barvu. Bližší informace o jeho vzniku a cestě korytem řeky Krišna se vědcům zjistit nepodařilo. Zabránila v tom krása a čistota Koh-i-nooru, který neobsahuje mikroskopické oděrky či pukliny, z nichž by se dalo zjistit víc o jeho pouti stovkami milionů let.
Slavným se stal Koh-i-noor v červenci 1850, kdy ho dostala britská královna Victoria. Následujícího roku ho mohla obdivovat veřejnost na výstavě Great Exhibition, ale teprve v roce 1852 získal svůj definitivní vzhled: byl vybroušen do oválného briliantu, čímž ale také klesla jeho hmotnost z 186 na 105,6 karátu.
Historie diamantu Koh-i-noor
Koh-i-noor spatřil světlo světa nejpozději kolem roku 1650, možná ale už ve 12. století. Jak je možný takový rozptyl v dataci? Je to proto, že diamant nenesl své slavné jméno od začátku. Ve svých spisech zmiňuje cenný diamant, pravděpodobně právě tento, v roce 1526 indický vládce Záhir ud-Dín Muhammad Bábur. Dost možná jde o stejný diamant, který další prameny datují dokonce do let 1100 až 1300. Jisté to ale není. Drahé kameny se předávaly jako dary, dědily se v rodech mocných a stávaly se také cenou kořistí po vyhraných bitvách. Zda je ve starších zdrojích řeč právě o Koh-i-nooru, nebo o jiném z velkých diamantů z wajrakarurských plání, s jistotou ověřit nelze.
Prokletí Koh-i-nooru
Podle legend jde o nejstarší diamant, který byl vytěžen a opracován. Říká se o něm ale také to, že je prokletý a jeho nositeli přinese pád z trůnu. Kletbu je možné zlomit jen tím, že jej bude vlastnit žena. Proto byl v minulosti dáván královnám a později byl součástí korunovačních klenot pro manželky králů, nikoli pro krále samotné.
Svůj současný název získal Koh-i-noor až v roce 1739. Jméno pochází z perštiny a v překladu znamená Hora světla. Má tím odkazovat na jeho nebývalou velikost. A proč perština? Ve zmíněném roce se diamant dostal do rukou Nádira Šáha, perského vládce, kterému se podařilo dobít Mughalskou říši, rozkládající se na území dnešní Indie.
Další osudy Koh-i-nooru jsou poplatné válkám a předávání vlivu na indickém subkontinentě. Jeho cesta do Evropy začala v roce 1849, kdy ho získala Východoindická společnost v rámci mírového vyjednávání po První anglo-sikhské válce.
Urážky diamantu: Hora tmy
O rok později byl tento skvost představen královně Viktorii a v roce 1851 dostala možnost si ho prohlédnout také veřejnost, a to na Světové výstavě 1851, která se konala v Londýně. Tehdy ho návštěvníci mohli vidět zasazený do šperku mezi dva jiné, menší diamanty. Vystavován byl z bezpečnostních důvodů v kleci, která tvarem připomínala klec pro ptáky.
Drahokam se stal jedním z nejčastěji prezentovaných artefaktů celé výstavy, symbolizoval britskou moc i koloniální bohatství. Přes oslnivou pověst, která ho přecházela, jeho podoba diváky zklamala.
„Po vší práci, která byla vykonána s tímto slavným diamantem, budou naši čtenáři poněkud překvapeni, když uslyší, že mnoho lidí má potíže přimět se na základě jeho vnějšího vzhledu uvěřit, že se jedná o něco jiného než o kus obyčejného skla,“ napsal 13. června 1851 list The Times. Některé deníky Koh-i-noor dokonce nelichotivě překřtily na Horu tmy.
Nová podoba Koh-i-nooru
Snad i tyto důvody přiměly členy britské královské rodiny „do toho říznout.“ Změnu inicioval manžel královny Viktorie, princ Albert, ovšem se souhlasem vlády.
Do Londýna byl pozván z Amsterodamu jeden z nejzkušenějších brusičů, Levi Benjamin Voorzanger se svým týmem. Voorzanger pracoval doslova pod drobnohledem: sledovala ho nejen královská rodina, ale také vybraný britský mineralog.
Broušení začalo 17. července 1852 v továrně Garrard and Company a předcházela mu bouřlivá debata o novém vzhledu Koh-i-nooru. Princ Albert nebyl spokojen s tím, že se má hmotnost diamantu značně snížit. Voorzanger ale zvolil takové řešení hlavně proto, že na diamantu našel vadu, kterou mohlo jen tak radikální zbroušení odstranit. Řezací práce probíhaly na speciálním parním zařízení, které bylo postaveno jen pro tento účel.
Nový Koh-i-noor má 66 fazet (plošek) a jeho nejdelší rozměr činí 3,6 cm. Podle autorů knihy o historii Koh-i-nooru Williama Dalrympla a Anity Anandové královna Viktorie nově přebroušený diamant ukázala jeho poslednímu nebritskému majiteli mahárádžovi Duleepovi Singhovi. Mladý mahárádža, který se s Koh-i-noorem nedobrovolně rozloučil jako desetiletý, byl údajně jeho novou podobou tak oslněn, že nemohl několik minut ani promluvit.
Proměny diamantu Koh-i-noor
V současné době má Koh-i-noor 105,6 karátu, což odpovídá hmotnosti 21,12 gramů. Ještě v polovině 19. století byl považován za největší přírodní diamant na světě.
Jeho původní hmotnost (jako surového diamantu) není známa. Z pramenů se dá dohledat až ta, kterou měl po prvním vybroušení, v době, kdy také získal svůj název Koh-i-noor. Činila 191 karátů (38,2 g). Koh-i-noor měl 169 fazet (plošek) o třech nebo čtyřech stranách. Podobný výbrus je pro diamanty z této oblasti typický, mají ho například i drahokamy zasazené do íránských korunovačních klenotů.
V roce 1852, kdy už byl v britských rukou, se dočkal nového vybroušení. Jeho hmotnost při něm klesla z 186 na 105,6 karátu. Broušení trvalo 38 dní a Koh-i-noor při něm získal podobu, jakou má dodnes: oválný briliant o 66 fazetách a velikosti 3,6 krát 3,2 cm krát 1,3 cm.
Symbol dobyvačnosti
Nově vybroušený klenot nosila královna Viktorie velmi často, i když si byla vědoma jeho neblahé symboliky. Možná to byl právě mladý indický mahárádža, jehož reakce jí „otevřela oči“. V 70. letech 19. století se své nejstarší dceři svěřila, že ve věci Indie ji zaplavují silné city a je velmi proti způsobu, jakým Britové v minulosti získávali nová území. „Víš také, jak nerada nosím Koh-i-noor,“ uvedla také v dopise dceři.
Po smrti královny Viktorie zůstal Koh-i-noor v majetku britské královské rodiny. Byl zasazen do koruny použité při korunovaci královny Alexandry a později se stal součástí koruny královny Alžběty, známé jako královna matka.
O tom, že diamant i po letech vzbuzuje kontroverze, svědčí návštěva tehdejšího britského premiéra Davida Camerona v Indii v roce 2010. Dostal při ní nepříjemnou otázku: „Vrátíte nám Koh-i-noor?“ Cameron na to odpověděl záporně, a po značném váhání prohlásil: „Pokud bychom jednou řekli ano, pak bychom také někdy mohli najít prázdné Britské muzeum.“
Potomci mahárádži Duleepa Singha ale své snahy o znovuzískání diamantu nevzdali. Podpořit návrat Koh-i-nooru do Indie se rozhodli i slavní herci a producenti Bollywoodu. Případem se zabývala indická generální prokuratura, která v roce 2016 vydala stanovisko, že Koh-i-noor nebyl uloupenou kořistí, ale dobrovolným darem královně. Vlastnické právo tak přešlo do britských rukou.
Když byla v květnu 2023 korunována královna Kamila, manželka krále Karla III., měla se na její hlavně octnout koruna královny matky s Koh-i-noorem. Buckinghamský palác se ale rozhodl nejitřit staré rány a symbol někdejší koloniální nadvlády z koruny vyjmout. Kamila tak byla korunována bez přítomnosti Koh-i-nooru.