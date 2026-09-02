Před časem jsem se náhodou dočetl o patentové válce ohledně projektu elektronických zdravotních knížek. Skoro jsem na ně zapomněl. Pokud jste na tom stejně: šlo o raný pokus digitalizovat zdravotní péči v Česku. Měl dát pacientům přístup k jejich medicínským informacím a platbám za ošetření. Stejně fungoval i pro lékaře a další profesionály z oboru. Knížky měly zabránit dvojímu předepisování stejných léků, předcházet omylům a šetřit peníze.
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Systém provozovala firma IZIP a. s. Jeho historie se táhne až do roku 2001. Je poměrně nešťastná. Letos v srpnu potvrdil Nejvyšší soud dvěma z jeho manažerů pět let natvrdo.
Společnost IZIP se také kdysi přihlásila o patent. Její nástupnická firma se dnes soudí se zdravotními pojišťovnami. Tvrdí totiž, že se zákonná ochrana vynálezu vztahuje na dnešní klientské aplikace pojišťovacích domů. Já ale o věci píšu kvůli něčemu jinému.
Prastarý soubor
Když jsem o IZIPu četl, vzpomněl jsem si, že bych měl k němu mít cosi uloženého ve své složce Dokumenty a podsložce Administrativa. Jako asi každý čas od času měním počítače. Kdysi jsem při tom kopíroval všechny důležité soubory do nového stroje. Dnes už je mám nějakou dobu v cloudu. I tak ale dál vedu samostatnou zálohu na externím disku. Stačila jen chvilka.
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Opravdu jsem našel soubor o velikosti dvou kilobajtů pojmenovaný izip.txt. Vypadá jako uložený text z nějakého webu. Má něco přes půl stránky. Obsahuje zřejmě instrukce ke zřízení účtu. Začínají velmi zdvořile:
„Děkujeme Vám za registraci do systému IZIP!“
V souboru se dál píše, že mi přijdou přihlašovací údaje poštou. Kdyby se to ale nestalo, dostal jsem registrační kód (51A91F4E0). Mohu ho použít při telefonátu na infolinku. Nejdůležitější pokyn z celého textu zní:
„Tuto stránku si prosím uchovejte nebo vytiskněte.“
Zdá se, že jsem se ho opravdu přidržel. Autor poznámky by měl určitě radost, kdyby se dozvěděl, jak dobře. Můj soubor izip.txt přežil vlastní systém elektronických zdravotních knížek o dvanáct let.
Systém duchů
Podle Wikipedie nařídil tehdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger systém IZIP vypnout v roce 2012. Pokud jsem se ale dočetl, zřejmě v nějaké podobě pokračoval ještě dva roky. Zhruba by to souhlasilo. Svůj soubor jsem totiž naposledy změnil třináct minut po půlnoci 1. 6. 2013. Je samozřejmě možné, že je starší. Datum vytvoření jsem nenašel.
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V roce 2013 jsem na něj mohl jen náhodou narazit, otevřít ho a před zavřením mechanicky stisknout kombinaci kláves ctrl+S. Vlivem svého zaměstnání ji totiž mačkám často. Nevzpomínám si ani, proč jsem si elektronickou zdravotní knížku zakládal.
Moje medicínská data jsou mi egal. Nejspíš jsem chtěl IZIP jen vyzkoušet. Jsem totiž hračička.
Podle dobových údajů se do systému přihlásilo zhruba 2,5 milionu uživatelů. Tipuji, že naprostá většina z nich prošla jen procesem registrace. Dál ho nepoužívali.
Lékaři a další zdravotníci IZIP vesměs ignorovali. V roce 2011 psaly Hospodářské noviny, že ho používají jen tři tisícovky z nich. Dost mi to připomíná jinou elektronickou záležitost. Mám na mysli systém eDokladů.
Velký test
Sám jsem si je podobně jako spousta dalších lidí nainstaloval hned po oficiálním startu služby v roce 2024. Pokud se pamatuji, pokusil jsem se aplikací prokázat jen jednou. Bylo to při nákupu roční jízdenky na městskou hromadnou dopravu. Zapomněl jsem si totiž plastovou občanku. Paní v okénku měla z elektronické náhrady oči navrch hlavy. Ověřovací software neměla. Nakonec mi ale eDoklady i tak uznala.
V tiskové zprávě zřizovatele služby, státní Digitální a informační agentury (DIA), z letošního jara se píše, že si aplikaci nainstalovalo něco přes milion občanů Česka. Úřad nedávno uspořádal její velký test. Chtěl vyzkoušet, jestli systém nezkolabuje během nadcházejících voleb.
Lidé se měli k eDokladům hromadně přihlásit. Udělalo to třicet tisíc. Odezva byla pomalejší. Služba ale fungovala.
Kolik občanů Česka eDoklady opravdu používá třeba ve volební místnosti, jsem nenašel. Tipuji však, že jich bude řádově stejně jako účastníků testu, tedy jednotlivá procenta.
Systém má brzy dostat náhradu platnou v celé Evropské unii. Rozhodně jí fandím. Určitě ji vyzkouším. Pak na ni ale asi zapomenu. Prokázat se plastovou kartičkou je pořád jednodušší. Podle mého identifikační aplikace přežije.