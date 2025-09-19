Dny NATO se na mošnovské letiště nedalo Ostravy vrací po roční pauze. Letošní jubilejní 25. ročník je spojený už s šestnáctým ročníkem Dnů Vzdušných sil Armády České republiky – ta na přehlídku přiveze zcela novou techniku a zároveň se tu symbolicky rozloučí s tou starou.
Dvoudenní zářijová akce je největší bezpečnostní přehlídkou, nejen v České republice, ale v celé Evropě. Návštěvníci si budou moci prohlédnout pestrou nabídku techniky či vybavení, jimiž disponují domácí vojenské síly i spojenci. Kromě ukázek se mohou těšit také na oblíbené letecké show.
Kdy a kde budou Dny NATO 2025
Dny NATO se již tradičně konají o třetím zářijovém víkendu. Jubilejní ročník proběhne 20. a 21. září 2025 na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově. Možností, jak se na na místo dostat, je několik. Vstupné na Dny NATO je – stejně jako v minulých letech – zdarma.
Co bude k vidění
Návštěvníci se během Dnů NATO mohou těšit na bohatý program – budou moci navštívit besedy, filmové projekce nebo semináře. To nejdůležitější však bude přímo na ploše mošnovského letiště. Právě tam najdou ukázky těžké vojenské, policejní i záchranářské techniky.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout nově pořizovanou techniku i stroje , jejichž služba u české armády pomalu končí. Symbolicky se tu rozloučí například helikoptéry W-3A Sokol nebo Mi-171š. Naopak premiéru bude mít dvojice vrtulníků UH-1Y Venom a AH-Z Viper.
Premiérově se tu předvede také protiraketový systém SPYDER, chybět však nebude ani starší RBS-70. Z vojenské techniky si návštěvníci budou také moci prohlédnou například radiolokátory RVR nebo MADR.
V areálu mošnovského letiště se však z českých složek nebude prezentovat jen armáda. Svou práci i techniku přijedou představit také hasiči a státní či městská policie. Chybět nebude ani Celní správa nebo Vězeňská služba.
Zahraniční technika
Samozřejmostí je také účast dalších členů NATO a spojenců. Po tříleté pauze se například vrátí letectvo Kanady, jež přiveze legendární stíhačku CF-18 Hornet a premiérově představí také transportní letoun C-130 Hercules.
Dny NATO 2025
Kdy? 20. a 21. září 2025
Tahákem bude také francouzský stroj Rafale, který se do Mošnova vrátí dokonce po sedmi letech. A řecká armáda svůj stroj Mirage přiveze znovu dokonce po šestnácti letech. Návštěvníci se mohou těšit na přelet dalšího navrátilce – legendárního bombardéru B-52 Stratofortress.
Nejvíce rozmanité techniky však přivezou Italové, kteří letos vystoupí v roli speciálního partnerského státu. Předvedou například stíhačku Eurofighter Typhoon nebo transportní letoun C-27J Spartan. Přivezou však i pozemní techniku – bojový tank C1 Ariete či stíhač tanků B1 Centauro.
Akrobacie chybět nebude
Tradičním zpestřením Dnů NATO jsou akrobatické ukázky. Chybět nebudou ani letos. Do Mošnova se vrátí chorvatské uskupení Křídla bouře nebo britští Red Arrows.
Jak se na letiště dostat
Přímo k letišti jezdí z Ostravy pravidelné vlakové i autobusové spoje. Dopravci však během víkendu Dnů NATO počítají s jejích posílením. V plánu je také vypravení zvláštních vlaků i speciální autobusové linky.
Letecky
Mošnovské letiště zůstává po dobu trvání Dnů NATO v provozu, dopravit se tedy lze i vzduchem. Přiletět můžete soukromým letadlem či běžným spojem. Aerolinky spadající pod Lufthansa Group nabízejí návštěvníkům akce zvýhodněné letenky.
Vlakem
V okolí letiště jsou dvě vlakové stanice – Studénka a Mošnov, Ostrava Airport. Do obou jezdí pravidelné spoje, o festivalovém víkendu budou navíc posílené. Ve Studénce budou také mimořádně zastavovat všechny vlaky – od nádraží navíc bude jezdit kyvadlová autobusová doprava.
V sobotu i neděli také vyjedou speciální spoje Českých drah na nádraží Mošnov, Ostrava Airport. Vlaky s označením „Dny NATO“ vyjedou dopoledne z Prahy, Brna a Olomouce. Nástup bude možný i ve stanicích na trase.
|Spoj
|Výchozí bod
|Čas odjezdu
|IC 645
|Praha hl. n.
|6:31
|R 647
|Brno hl. n
|7:02
|R 643
|Olomouc hl. n.
|8:17
Autobusem
Pro návštěvníky Dnů NATO je připravena také pětice speciálních autobusových linek. Jezdit budou do obcí Albrechtičky a Petřvaldík, jež jsou od vchodů do areálu letiště vzdálené zhruba kilometr.
Intervaly linek se liší – z Ostravy a Studénky pojedou celodenně v intervalu dvacet minut. Ostatní spoje však pojedou jen dvakrát dopoledne do Mošnova a dvakrát zpět. Přeprava autobusy je zpoplatněná.
|Číslo linky
|Výchozí bod
|Cena
|910139
|Ostrava, Dubina
|60/30 Kč
|910141
|Frýdek-Místek, autobusové nádraží
|60/30 Kč
|910138
|Studénka
|50/25 Kč
|910136
|Nový Jičín
|90/45 Kč
|910142
|Kopřivnice
|70/35 Kč
Autem
Na Dny NATO je samozřejmě možné přijet i vlastním vozem. Parkoviště bude poblíž terminálu letiště, zhruba kilometr od areálu.
|Vozidlo
|Parkovné/den
|Automobil
|400 Kč
|Motocykl
|250 Kč
|Autobus
|1200 Kč
Zrušený minulý ročník
V minulém roce museli organizátoři Dny NATO na posledních chvíli zrušit, kvůli náhlým katastrofálním povodním, kdy letiště sloužila jako základna záchranných a humanitárních operací.
Předchozí ročník však navzdory počasí navštívilo přes sto tisíc lidí. Kromě českých bezpečnostních složek se na akci již tradičně prezentovala technika například z Německa či Spojených států.
Vrcholem bylo symbolické uvítání Finska a Švédska jako nových členů aliance, jehož se účastnily stíhačky několika zemí.