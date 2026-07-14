O incidentu během natáčení informoval německý deník Bild. Podle něj Dolly Buster postihl zdravotní kolaps a musela být dočasně hospitalizována na jednotce intenzivní péče.
Zprávy o jejím zdravotním problému potvrdila televize Sat 1, která bude reality show od srpna vysílat. „Dolly Buster během natáčení pořadu Villa der Versuchung dostala lékařskou pomoc. Diváci uvidí přesně, co se stalo, od srpna na Sat 1. Dovolte mi říct s velkým předstihem tohle: Nikdo se nemusí bát,“ uvedl mluvčí televizní stanice pro německou tiskovou agenturu.
Podle zdroje deníku Bild si stěžovala bývalá pornohvězda na nevolnost a zkolabovala zřejmě z horka. Do vily se ale po hospitalizaci vrátila. Sama se ke svému zdravotními stavu zatím nevyjádřila.
Zatím není jasné, jakou roli bude česká rodačka v reality show zastávat. Tvůrci zveřejnili jen jména prvních soutěžících, mezi nimiž jsou herečka Jenny Elversová a bývalý fotbalista Thorsten Legat. Pořad by měla moderovat německá herečka a bývalá královna krásy Verona Poothová.
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15. března 2024