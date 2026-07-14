Dolly Buster skončila v Thajsku v nemocnici. Zkolabovala při natáčení

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  14:35aktualizováno  14:35
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Dolly Buster

Dolly Buster | foto: Profimedia.cz

Dolly Buster a David Key na křtu duhového vína v Bratislavě (20. listopadu 2025)
Dolly Buster (23. srpna 2024)
Dolly Buster oznámila na Instagramu, že zemřel její manžel Josef „Dino“...
Dino Baumberger a Dolly Buster (Hamburg, 1998)
32 fotografií
Bývalá pornoherečka Dolly Buster (56) se vrací před kamery v rámci německé reality show Villa der Versuchung, v níž 14 známých osobností tráví čas v luxusní vile v Thajsku a musí odolat řadě pokušení, aby získali finanční odměnu. Dolly Buster ale během natáčení zkolabovala a musela na jednotku intenzivní péče.

O incidentu během natáčení informoval německý deník Bild. Podle něj Dolly Buster postihl zdravotní kolaps a musela být dočasně hospitalizována na jednotce intenzivní péče.

Zprávy o jejím zdravotním problému potvrdila televize Sat 1, která bude reality show od srpna vysílat. „Dolly Buster během natáčení pořadu Villa der Versuchung dostala lékařskou pomoc. Diváci uvidí přesně, co se stalo, od srpna na Sat 1. Dovolte mi říct s velkým předstihem tohle: Nikdo se nemusí bát,“ uvedl mluvčí televizní stanice pro německou tiskovou agenturu.

Podle zdroje deníku Bild si stěžovala bývalá pornohvězda na nevolnost a zkolabovala zřejmě z horka. Do vily se ale po hospitalizaci vrátila. Sama se ke svému zdravotními stavu zatím nevyjádřila.

Dolly Buster
Dolly Buster a David Key na křtu duhového vína v Bratislavě (20. listopadu 2025)
Dolly Buster (23. srpna 2024)
Dolly Buster oznámila na Instagramu, že zemřel její manžel Josef „Dino“ Baumberger. (10. června 2025)
32 fotografií

Zatím není jasné, jakou roli bude česká rodačka v reality show zastávat. Tvůrci zveřejnili jen jména prvních soutěžících, mezi nimiž jsou herečka Jenny Elversová a bývalý fotbalista Thorsten Legat. Pořad by měla moderovat německá herečka a bývalá královna krásy Verona Poothová.

15. března 2024
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