Zásnuby v Bílém domě. Trump junior a Andersonová se budou brát

„Obvykle mi slova nechybí, protože jsem v nadávání a zuření opravdu dobrý,“ uvedl Donald Trump junior během oznámení. „Chci Bettině poděkovat za to jedno slovo: Ano,“ dodal.
Také Andersonová následně přidala vlastní vyjádření. „Byl to nezapomenutelný víkend. Vezmu si lásku svého života a připadám si jako nejšťastnější dívka na světě. Děkuji,“ prohlásila.
Americký prezident Donald Trump oznámil zásnuby svého nejstaršího syna v Bílém domě 15. prosince. Video s oznámením na sociální síti X zveřejnila Laura Loomerová.
Trump junior je jednou rozvedený. S bývalou modelkou a herečkou Vanessou Trumpovou (47) se vzali v roce 2005 a manželství trvalo 12 let. Mají pět dětí: Kai (18), Donalda III. (16), Tristana (14), Spencera (13) a Chloe (11).
Rodák z New Yorku začal v roce 2018 chodit s moderátorkou Kimberly Guilfoyleovou (56), se kterou se po dvou letech zasnoubili. Rozchod dvojice nikdy oficiálně neoznámila, podle dostupných informací se však rozešli v prosinci 2024.
Ve stejném měsíci se Trump junior zúčastnil narozeninové večeře Bettiny Andersonové v Palm Beach na Floridě a vzal ji také jako doprovod na rodinnou silvestrovskou oslavu v Mar-a-Lago. Andersonová ho následně doprovázela na inauguraci jeho otce do prezidentského úřadu v lednu 2025.
„Bettina se pro něj zdá být skvělou partnerkou,“ uvedl o měsíc později zdroj magazínu People.
Andersonová se věnuje podpoře nadace pro duševní zdraví Audrey Gruss Hope for Depression Research Foundation, která financuje lékařský výzkum v oblasti deprese. Zároveň řídí projekt Paradise, který je zaměřený na ochranu přírody na Floridě. Podle zdrojů z Palm Beach se také zapojuje do aktivit organizace Literacy Coalition of Palm Beach County.