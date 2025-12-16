Zásnuby v Bílém domě. Trump junior a Andersonová se budou brát

Autor:
  12:17aktualizováno  12:17
Nejstarší syn amerického prezidenta Donald Trump junior (47) a jeho partnerka Bettina Andersonová oznámili radostnou novinu. Pár, který spolu chodí od loňského roku, se zasnoubil. Pro Trumpa juniora půjde o druhé manželství, z předchozího sňatku má pět dětí.
Bettina Andersonová a Donald Trump mladší na svatbě Netry Manteny a Vamsiho...

Bettina Andersonová a Donald Trump mladší na svatbě Netry Manteny a Vamsiho Gadirajua v Udaipuru (23. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Bettina Andersonová a Donald Trump mladší na svatbě Netry Manteny a Vamsiho...
Bettina Andersonová a Donald Trump Jr. ve Washingtonu (14. října 2025)
Bettina Andersonová a Donald Trump mladší s dalšími hosty na svatbě Netry...
Donald Trump Jr. vystupuje na konferenci AmericaFest 2024 v Phoenixu
32 fotografií

„Obvykle mi slova nechybí, protože jsem v nadávání a zuření opravdu dobrý,“ uvedl Donald Trump junior během oznámení. „Chci Bettině poděkovat za to jedno slovo: Ano,“ dodal.

Také Andersonová následně přidala vlastní vyjádření. „Byl to nezapomenutelný víkend. Vezmu si lásku svého života a připadám si jako nejšťastnější dívka na světě. Děkuji,“ prohlásila.

Americký prezident Donald Trump oznámil zásnuby svého nejstaršího syna v Bílém domě 15. prosince. Video s oznámením na sociální síti X zveřejnila Laura Loomerová.

Bettina Andersonová a Donald Trump mladší na svatbě Netry Manteny a Vamsiho Gadirajua v Udaipuru (23. listopadu 2025)

Trump junior je jednou rozvedený. S bývalou modelkou a herečkou Vanessou Trumpovou (47) se vzali v roce 2005 a manželství trvalo 12 let. Mají pět dětí: Kai (18), Donalda III. (16), Tristana (14), Spencera (13) a Chloe (11).

Rodák z New Yorku začal v roce 2018 chodit s moderátorkou Kimberly Guilfoyleovou (56), se kterou se po dvou letech zasnoubili. Rozchod dvojice nikdy oficiálně neoznámila, podle dostupných informací se však rozešli v prosinci 2024.

Ve stejném měsíci se Trump junior zúčastnil narozeninové večeře Bettiny Andersonové v Palm Beach na Floridě a vzal ji také jako doprovod na rodinnou silvestrovskou oslavu v Mar-a-Lago. Andersonová ho následně doprovázela na inauguraci jeho otce do prezidentského úřadu v lednu 2025.

Bettina Andersonová a Donald Trump Jr. ve Washingtonu (14. října 2025)

„Bettina se pro něj zdá být skvělou partnerkou,“ uvedl o měsíc později zdroj magazínu People.

Andersonová se věnuje podpoře nadace pro duševní zdraví Audrey Gruss Hope for Depression Research Foundation, která financuje lékařský výzkum v oblasti deprese. Zároveň řídí projekt Paradise, který je zaměřený na ochranu přírody na Floridě. Podle zdrojů z Palm Beach se také zapojuje do aktivit organizace Literacy Coalition of Palm Beach County.

Vstoupit do diskuse

Vánoce 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.